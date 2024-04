Max Verstappen a Kínai Nagydíj szombati napján sem talált legyőzőre, és a sprintfutam után az időmérőt is behúzta. A pole pozícióból így a háromszoros világbajnok rajtolhatott vasárnap Sanghajban, mellőle csapattársa, Sergio Pérez várta a startot. Miután kialudtak a piros lámpák a holland gond nélkül megtartotta az első helyet, mögötte viszont Fernando Alonso (Aston Martin) remek menőverrel maga mögé utasította Pérezt, aki pár körrel később visszavette rajtpozícióját, majd hamarosan Norris is lehagyta a spanyolt. A 21. körben Bottas alatt megállt az autó, és mivel veszélyes helyen parkolt le, jött a biztonsági kocsi. Szinte az egész mezőny a boxba hajtott új abroncsokért. Az újraindítás után több kisebb koccanás is történt, újra be kellett küldeni a safety cart. A következő újraindítás már zökkenőmentesen lezajlott, Verstappen, Norris, Leclerc, Pérez volt az első négy sorrendje, mivel utóbbi pozíciókat veszített az első kerékcseréje során. 17 körrel a vége előtt a mexikói megelőzte Leclerc-et, és üldözőbe vette Norrist a második helyért, de arra már nem volt esélye, hogy utolérje. Verstappen idei negyedik, pályafutása 58. futamgyőzelmét aratta.

A világbajnokság két hét múlva a Miami Nagydíjjal folytatódik.