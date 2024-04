A Savaria TC Késmárk utcai Tenisz Centrumában három pályán két kategóriában négy csapat lépett salakra. Nyílt kategóriában simának tűnő 3-0-as siker született: a Bonus Shop verte a Vasvár Tenisz Teamet. A szinglik még kiegyensúlyozott csatát hoztak, a Bonus Shop csapatát képviselő Molnár Bálint 6:4, 7:5 arányban gyűrte le a vasvári színekben versenyző Kovács Viktort. Hasonlóan szoros meccsen a másik egyes is Bonus Shop-sikert hozott, Sáfrány Ákos nyert Szilvágyi Zsolt ellen 6:3, 7:5-re. Tulajdonképpen ezzel el is dőlt a bajnoki összecsapás, de azért a párost is behúzta a Catomio János-Molnár Bálint duó ( a Hubay Balázs-Kovács Viktor páros szenvedett vereséget). A +50-es korosztályban szorosabban alakult a mérkőzés. Az NLG-ből Dobos Csaba (az ellenfele Kozmor Géza volt), míg az Alpok Dentből Schütz Péter (az ellenfele Bilics László volt) húzta be a szinglit. Így a páros döntött, ahol a dr. Birosz Béla-Polyák Kálmán duó legyőzte a Kozmor Géza-Schütz Péter kettőst - kialakítva így a végeredményt: NLG-Alpok Dent 2:1.