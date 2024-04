ét hétnyi után ismét folytatja a pontvadászatot a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia másodosztályú együttese, amely gőrezővel halad az NB I. felé. Vida Gergő csapata a bajnoki tabella ötödik helyén állomásozó Komáromot fogadja a Haladás Sportkomplexumban. A vasiak leendő ellenfele épp a bajnoki címre hajtó SZKKA-val szemben szenvedte el szezonbeli legsúlyosabb vereségét tavaly novemberben, amikor a Szombathely egy híján csaknem 20 góllal bizonyult jobbnak (16-35). Hasonló eredménnyel egészen biztosan most is kiegyeznének Pődör Rebekáék. A Komárom eddig lejátszott 23 bajnoki találkozóján 13 győzelmet, három döntetlent és hét vereséget könyvelhetett el. Nincs túl jó formában a KVSE, hiszen utóbbi öt bajnokijából négyet is elveszített, viszont az figyelemre méltó, hogy az előző fordulóban az Esztergomi Vitézek ellen mindössze két góllal kaptak ki hazai pályán (22-24). A találkozó egyértelmű esélyese az SZKKA.