- Volt egy apróbb komplikáció, így a tervezettnél két és fél héttel korábban, ma született meg kislányunk, Elina – mondta a 31 esztendős Szakály Attila. - De a legfontosabb, hogy párom és kislányom is jól vannak, még pár nap és hazajöhetnek a kórházból. Mivel császározni kellett feleségemet, így nem apás szülés volt, én egy másik szobában voltam addig. Természetesen mindketten nagyon boldogok vagyunk és nagyon jó érzés apának lenni! A szombathelyi kórházban mindenki roppant kedves és segítőkész – ezúton is köszönjük nekik. Hogy tervezünk-e második gyereket? Még egy kisfiú majd jó lenne, de most Elinának örülünk!