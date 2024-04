Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NKA Universitas Pécs 101-81 (28-18, 22-22, 29-22, 22-19). Budapest, BOK Sportcsarnok, Kosárlabda Magyar Kupa, bronzmérkőzés, vezette: Makrai M., dr. Mészáros B., Ádám J.

Falco: Pot 4, Tanoh Dez 12/6, Benke Sz. 10, Tiby 6, Krivacsevics 5. Csere: Pongó 17/9, Keller 9, Perl 25/6, Jordano 13/9, Kovács B. –, Verasztó –. Edző: Milos Konakov.

Pécs: Nikolic 8/3, Walker 10, Durmo 8/3, Herger 2, Manjgafic 19/6. Csere: Kovács P. 6/3, Scherer 5/3, Henry 15, Kerpel-Fronius 6, Benke K. 2, Lados –, Rátgéber –. Edző: Csirke Ferenc.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11-4. 7. p.: 23-9. 13. p.: 35-24. 17. p.: 43-36. 20. p.: 50-40. 24. p.: 62-46. 28. p.: 71-56. 30. p.: 79-62. 35. p.: 89-69. 38. p.: 101-77.

Nehezen lendültek bele a felek – aztán a Falco kapott erőre. Labdaszerzések után könnyű pontokkal került előnybe – időt is kért a pécsi kispad (4. perc: 11-4). Visszatérve a pályára sem változott a játék képe. Gyorsan átlépte a 10 pontot a szombathelyi előny (7. perc: 23-9). Gyorsan játszott a Falco, és ezúttal csapatként – ráadásul jól is dobott. Nagyon úgy tűnt, hogy a szombati fiaskó után javítani, bizonyítani akar a Falco – Jordano jól, két triplával szállt be a meccsbe.

Végül 10 ponttal nyerte meg az első negyedet a vasi alakulat. A második negyedet azonban már váltott pontok vezeték fel, érezhetőn „megérkezett” a meccsbe a Pécs is. De állandósult a 10 pont körüli szombathelyi fór (13. perc: 35-24). Aztán amint benézett 10 pont alá a Pécs, rögtön időt kért Konakov mester (15. perc: 37-29) – kezdett elkényelmesedni a Falco, kellett a fejmosás. De folytatta a felzárkózást a Pécs (37-34). A második negyed második felében már kiegyenlített, ki-ki mecset vívtak a felek. Aztán a Falco ritmust váltott, rendezte a védekezését is , és főként Perl pontjaira, játékára építve ismét meglépett. A nagyszünetre így végül 10 pontos előnnyel vonulhatott (20. perc: 50-40) – de a Pécs meccsben maradt.

Fordulás után sem bírtak egymással a felek, felváltva került a gyűrűbe a labda – kellett Pongó triplája. Majd Perl hármasa után, 16 pontot különbségnél időt kért a Pécs (24. perc: 62-46). Próbált szűkíteni a hátrányán a Pécs, de nem tudott 10 pont alá benézni – sőt, Perl pontjaival kezdett ismét ellépni a Falco, kezdett eldőlni a meccs (28. perc: 71-56). ekkor már fáradtnak, lassúnak tűnt a Pécs. A negyedik negyedet 79-62-es állásról kezdték a csapatok – és elnézve a játék képét, nem úgy tűnt, hogy a 17 pontos hátrányban lévő Pécs szorossá tudja tenni a hajrát. Nem is történt már semmi érdemleges. A Falco könnyedén játszott (35. perc: 89-69), kiütötte ellenfelét – magabiztosan gyűjtötte be a bronzérmet.

