Eszterházy SC–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 20-32 (7-18). Eger, 150 néző, NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Fazekas Zs., Ónodi E.

SZKKA: Csatlós, Christe (kapusok), Pődör R. 7, Pálffy 4, Kulcsár D. 4, Pődör B. 5, Horváth A., Varga N. 2, Szeberényi 3, Szmolek 3, Böhm, Balogh P. 2, Kazai 2, Hornyák P. Edző: Vida Gergő.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 1-6. 16. perc: 3-12. 28. perc: 7-17. 34. perc: 11-21. 41. perc: 14-22. 55. perc: 17-30.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 4/9, ill. 3/4.

Múlt pénteken még a frászt hozta mindenkire, Egerben azonban már a megszokottak szerint dirigálta csapatát a listavezető Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia vezetőedzője, Vida Gergő. Az eddig veretlen, sőt mi több, 100 százalékos mérleggel rendelkező vasi alakulat tavaly novemberben találkozott utoljára az Eszterházyval, akkor nyolc góllal bizonyult jobbnak a bajnoki cím várományosa egri vendégeinél. Az Eszterházy stabil középcsapatnak számít a bajnokságban, hazai pályán és idegenben is veszélyesek tud lenni ellenfeleire. Az SZKKA-val szemben azonban nem lehetett más célja az egri csapatnak, mint a tisztes helytállás, elvégre nincs egy súlycsoportban a két együttes.

Az erőviszonyoknak megfelelően nagyon bekezdett a szombathelyi alakulat, amely az első 13 percben mindössze egy gólt engedélyezett az Eszterházynak, miközben 10 találattal terhelték Pődör Rebekáék a hazai kaput (1-10). A vasiak portása, Csatlós Csenge magabiztosan állta a sarat, nehéz volt túljárni az ő, illetve az előtte remekül teljesítő védelem eszén. A 10 gólos különbség azonban csaknem akart összejönni, pedig többször is közel állt hozzá a Vida-alakulat. 20 perc elteltével még mindig csak öt gól szerepelt a hazai csapat neve mellett (5-13). A félidő hajrájában, a 27. percben végülis csak összejött a 10 gólos differencia Szmolek révén (7-17). Az első 30 percet Pődör Blanka találata zárta, így 11 gólos előnyből várhatta a második félidőt az SZKKA.

Térfélcserét követően valamelyest javult a hazaiak játéka, ennek nyomán faragott az Eger hátrányán, de nyolc gólnál közelebb nem férkőzött a vendégekhez. A játékrész közepén megint szigorított védekezésén a Szombathely, amely 14 góllal is vezetett már (17-31), végül 12-vel diadalmaskodott immár 25. alkalommal a bajnokságban.