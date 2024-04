A HVSE a 14., míg a Balatonfüred a 12. helyről futott neki az alsóházi rangadónak – a két csapatot hét pont választotta el egymástól a forduló előtt. Az ősszel Szombathelyen döntetlenre, 2-2-re végeztek a felek egymással.

Balatonfüredi FC–Szombathelyi MÁV Haladás VSE–Budaörs 1-0 (1-0). Balatonfüred, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Dévényi B.

HVSE: Horváth B. – Buzás L., Horváth M., Kovács B., Czuczi – Balogh Á., Ferencz Z., Árvay D. (Tóth M., 64.) – Szabó M., Pap M. (Varga M., 78.), Szenczi B. (Horváth D., 84.). Edző: Szenczi Imre.

Gólszerző: Major Sz. (29. – 11-esből)

A Haladás jól, szervezett, kemény futballal állt bele a mérkőzésbe. A két harcos, hasonló képességű gárda inkább a mezőnyben gyűrte egymást. aztán kapott egy jogos 11-est a vendég – ám a büntető kimaradt. De kt perc múlt ismét büntetőt ítélt a hazaiaknak a játékvezető, ezzel a lehetőségel pedig már élt a Balatonfüred, megszerezte a vezetést – ez a 11-es viszont erősen véleményes volt... A hátrányba került Haladáűs nem roppant meg, sőt, magához ragadta az irányítást, helyzeteket alakított ki, de nem tudott kapuba találni.

Fordulás után fokozta a tempót a szombathelyi gárda. Beszorította ellenfelét, három-négy komoly helyzetet is kialakított, de az egyenlítést jelentő gól nem jött össze. A házigazda védekezésre rendezkedett be, foggal-körömmel őrizte előnyét – kontrát nem tudott vezetni, támadást nem tudott felépíteni, néhány átlövésig jutott. Az utolsó pillanatig nyílt meccset végül gyenge helyzetkihasználása miatt elbukta a Haladás.

Szenczi Imre: – Nem futballoztunk rosszul, csökkentettük a ki nem kényszerített hibák számát, rendben volt a támadásépítésünk is – a helyzeteket viszont kihagytuk. Nem igazán tudom elmarasztalni a srácokat, hiszen akartak, mindent beleadtak, nagyot harcoltak. De lassan annyi pontot szórunk el, amennyit szereztünk...kicsit több szerencsével akár a középmezőnybe is tartozhatnánk. Nem érdemeltünk vereséget, de ilyen a futball, nem rúgtuk be a helyzeteinket, járt érte a büntetés. Van még hátra öt mérkőzés a szezonból, nem adjuk fel, küzdünk tovább a bentmaradásért!