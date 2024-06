A 2001-es születésű kosaras Körmenden tanulta a sportág alapjait. Kettes poszton érzi magát leginkább komfortosan, de hármas poszton is bevethető. 2021 májusáig erősítette a vasiakat, majd szerette volna magát más közegben is megmérettetni, így a következő szezonban a Hübner Nyíregyháza BS gárdájához került kölcsönben. 26 mérkőzésen lépett pályára az első osztályban, 24-szer kezdőként. A 2022/2023-as szezonban is a nyíregyháziaknál pattogtatott, 24 meccsen játszott. A 2023/2024-es szezonban az Alba Fehérvárhoz igazolt, ahonnan a kevés játékperc miatt az idény végén távozott. A Rába-partiak megkeresését pozitívan fogadta, így az Egis Körmend csapatát erősíti az előttünk álló szezonban. Karakteres játékával és szorgalmas edzésmunkájával mindent elkövet majd, hogy a piros-feketék jó eredményeket érjenek el.

– Örülök, hogy megkeresett a klub. Nagyon jó érzés lesz újra MTE-mezben játszani. Bízom benne, hogy sok játéklehetőséget kapok és szeretnék jó teljesítményt nyújtani – fogalmazott Kiss Benedek a klub közösségi oldalán. SD