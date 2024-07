Nagy érdeklődés mellett rendezték meg idén is a XVI. Strandsportnapot SZMJV Sport és Ifjúsági Iroda Szabadidősport Szombathely szervezésében a vasi vármegyeszékhely legcsodálatosabb részén, a város zöld szívében fekvő Tófürdőn. Egész nyáron sportprogramokkal, játékokkal és zenével színesített versenyeket rendeznek itt, amely Magyarországon is egyedülállónak számít. Varga Jenő ötletgazda szokásos fergeteges műsorvezetése mellett a nézők is hangos szurkolással segítették a versenyzőket. Természetesen a legnagyobb érdeklődést a szétrúgás jelentette a versenynapon. Hat éve sajnos a lábtenisz, mint vezető sportprogram nem szerepel a programsorozatban. Sokak igénye a két lábteniszpálya megépítése a Tófürdőn, amelyen a szivacstenisz döntőit is le tudnák bonyolítani. A verseny végén Varga Jenő Jéglovag műsorvezető gratulált minden sportolónak, megköszönte az aktív részvételt és szeretettel meghívott mindenkit a TDK Szurkolói Házba a labdarúgó Eb utolsó három mérkőzésére.

A legjobb hat szétrúgó

Forrás: VN/SZMJV Sport és Ifjúsági Iroda Szabadidősport Szombathely



Eredmények. Teqball. Junior: 1. Naisz Ádám 2. Kovács Lara Rozália 3. Kovács Gergő. Felnőtt: 1. Horváth György 2. Horváth Dávid 3. Auguszt Olivér. Dekázás. Serdülő: Kolompár Janoka 2. Babos László 3. Naisz Ádám. Junior: 1. Iszak Bence 2. Moór Ábel 3. Teszáry-Nagy Olivér. Felnőtt: 1. Couto Flavio (Portugália) 2. Molnár Áchim 3. Jakab József. Szétrúgás két kiskapura. Női: 1. Szabados Tímea 2. Frankné Molnár Mária 3. Kassai Nikolett. Férfi. Serdülő: 1. Szabó Barnabás 2. Kolompár Janoka 3. Holczmüller Benjamin. Junior: 1. Varga Szabolcs 2. Andor István 3. Szalai-Horváth István. Felnőtt: 1. Mihály András 2. Dávid Zsolt 3. Couto Flavio. Páros evezés. Lányok: 1. Dávid Abigél Léna-Dávid Mirjam Anna 2. Naisz Tamara-Barabás Lilla Nóra 3. Gombás Jázmin-Kardos Amira. Fiúk: 1. Poór Benedek-Horváth Ádám 2. Tóth Noel-Varga Olivér 3. Babos László-Kolompár Janoka.