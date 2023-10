Ingatlanajánló 56 perce

A hét ingatlana: eladó egy ízléses belvárosi lakás Szombathelyen, azonnali beköltözéssel - fotók

A Vas megyei hirdetések közül kitűnt ez a lakás, mert egyrészt teljesen készen van - csak be kell költöznie -, másrészt tényleg ízléses. Ritka az olyan ingatlan, amibe ha belép az ember, semmit nem változtatna meg - ez pedig ilyen. A szomszédok száma 4, a konyhabútor ingyen van, ahogy az előszobaszekrény is, ráadásul terasza is van. Ha nem hisz nekünk, nézze meg a képeket!

Forrás: Ingatlanbazár

“Belváros közelségében, akár azonnali birtokba adással ötlakásos társasház, nagy teraszos 1.emeleti lakása ELADÓ! Ajándék KONYHABÚTORRAL és ELŐSZOBASZEKRÉNNYEL! A 30N+F falazó elemekkel épülő tégla épület 5 lakása, a mai kor elvárásainak megfelelő korszerű szigetelésekkel (falazat 15cm EPS, födém 20cm szálas, 6 kamrás műanyag nyílászárókkal 3 rétegű üvegezéssel), lakásonként egyedi GREE hőszivattyús fűtésrendszerrel, padló hőleadással, GREE klímával, riasztóval, , motoros alumínium redőnyökkel, saját udvari beállóval, nagy terasszal készülnek! Burkolatok, szaniterek, előszoba és konyhabútor teljes Whirlpool gépesítéssel is beépítésre került! Az első emeleti lakás átgondolt kialakítással 68m2-en amerikai konyha nappali, 3 külön bejáratú hálószobával, külön fürdő, illetve mellékhelyiséggel, közlekedővel, 8m2-es terasszal készült! 100%-os készültség, Önnek már csak a személyes holmijait kell hoznia!

A hét ingatlana: eladó ízléses lakás Szombathelyen Fotók: Ingatlanbazár

Amennyiben igényes, magasan műszaki tartalmú ingatlant keres, aminek átadására ráadásul várnia sem kell, itt a kihagyhatatlan alkalom!”[...] További impozáns otthonokért keresse az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.

