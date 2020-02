A tél az autót is megviseli – Autószerelő segítségét kértük: mit érdemes ilyenkor átvizsgálni

A tél után érdemes alaposan átnézetni autónkat, ugyanis a hideg évszak nemcsak az emberi szervezetet, de a járművünket is megviselheti.

Autószerelő segítségét kértük, mondja el, mit érdemes átnézetnünk, kicseréltetnünk négykerekűnkön, de arra is adott tippet, hogy mi az, amit magunk is le tudunk ellen­őrizni.

Dombi Vilmos azt tanácsolja, érdemes autónkat szervizbe vagy szerelőhöz elvinni, ha alapos átvizsgálást szeretnénk. Leghidegebb évszakunkban a megváltozott útviszonyok és időjárási szélsőségek ugyanis – bár az idén elkerült minket a tél – nagy kárt tehetnek autónk külső vázában és alkatrészeiben.

Minden autós számára egyértelmű: ha vége a télnek, a téligumiknak menniük kell, nyárira cserélik őket. Azonban a csapadék nemcsak az autónk útra tapadására van hatással, sűrű esőben szorgosan sikálják szélvédőnket az ablaktörlő lapátok is, így azok állapotának ellenőrzése is megér egy misét. Ha már az időjárásról beszélünk, meg kell említeni a klíma szezon előtti tisztítását. Mivel az őszi-téli időszakban kapcsoljuk be a berendezést, a páralecsapódás miatt keletkező nedvesség hatására elszaporodnak a baktériumok, amelyek a kellemetlenség mellett az egészségünkre is negatív hatással lehetnek: allergiás reakciókat, légúti panaszokat okozhatnak.

Akad néhány dolog, amit mi magunk otthon is elvégezhetünk. Ilyen például az ablaktörlő lapátok állapotának vizsgálata, az ablakmosó folyadék utántöltése és az olajszint ellenőrzése. A szakember felhívja figyelmünket a gömbfejek, az autó alvázának és a jármű külső részeinek tisztítására, ugyanis a sólé és az utak változó állapota kárt tehet bennük. Fontos azonban hangsúlyozni: a fentiek közül bármelyiknek csak abban az esetben álljunk neki, ha rendelkezünk a feladat által igényelt képességekkel. Ugyanis egy nem hozzáértő ember még a legnagyobb jó szándékkal is több kár tud okozni, mint hasznot. Ha bármiben is bizonytalanok vagyunk, kérjük profik segítségét!