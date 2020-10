Rendkívül tehetséges Forma–2-es pilóták kopogtatnak a száguldó cirkusz ajtaján

A Forma–1 előszobájának számító GP2-t 2017-ben keresztelte át a Nemzetközi Automobil Szövetség Formula–2-vé. Az újjáalakult széria az előző három évadban is adott a Forma–1-nek egy-egy tehetséges fiatal versenyzőt, ám amit idén látunk a másodosztályú bajnokságban, az felülmúl minden képzeletünket. Szorgalmával és gyorsaságával négy pilóta is kiemelkedik a mezőnyből. Ráadásul lehetőséget kaptak/kapnak arra, hogy megvessék a lábukat az F1-ben is.

A GP2-ben sem volt az, és a Formula–2-ben sem törvényszerű, hogy az adott év bajnoka magától értetődően feljebb léphet az F1-be. És ha valamelyiküket le is igazolta egy királykategóriás csapat, nem biztos, hogy hosszú távra be tudott ott rendezkedni. Gondoljunk csak Stoffel Vandoornéra, Jolyon Palmerre vagy éppen Pastor Maldonadóra. Az egykori és a mostani nevelőszéria ilyen szempontból nem sokban különbözik egymástól: azaz a feltörekvő pilótáknak minden lehetőséget meg kell ragadniuk és a lehető legtöbb futamgyőzelemmel kell kikövezniük a Forma–1-hez vezető hosszú, kínkeserves útjukat. Amióta Formula–2-nek nevezik az F1 előcsarnokát, azóta Charles Leclercnek és George Russellnek sikerült bajnokként a Forma–1-be igazolnia, miközben de Vriesnek a tavalyi elsősége sem volt elég a feljebb lépéshez. Ellenben Lando Norris, Alex Albon vagy éppen Nicholas Latifi is meg tudta oly mértékben csillogtatni tehetségét, hogy bajnoki ezüst- vagy bronzéremmel – ne adj isten, 4. helyezésével – is szerződést kössön egy királykategóriás konstruktőrrel. Hasonló helyzetben találhatja magát az a négy-öt fiatal pilóta, akik az idei szezonban ádáz küzdelmet vívnak egymással. A Prema két versenyzője, a német Mick Schumacher és az orosz Robert Schwartzman; az UNI-Virtuosi angol versenyzője, Callum Ilott és a Carlin japán tehetsége, Cunoda Juki igazán izgalmas szezont tudhat eddig maga mögött. Bajnoki címet csak egyikük ünnepelhet majd a szezon végén, de a riválisainak is teremhet babér F1-es szerződés képében. Míg az első három versenyző a Ferrari Akadémiájának tagjaként, Cunoda a Honda támogatottjaként került közvetlen közelségbe a Formula–1-gyel. Legutóbb szeptember végén Szocsiban léptek pályára, a soron következő nagydíjhétvége pedig csak novemberben lesz. Így jócskán van idejük a pályafutásuk egyengetésére. A Ferrari Akadémia három F2-es tehetsége legutóbb Fioranóban tesztelhetett egy 2018-as Ferrari SF71H-nak a volánja mögött. A Scuderia nem rejti a véka alá, miszerint mindhármukkal hosszabb távon számol. És az olasz csapatnak van is erre lehetősége, hiszen köztudott, hogy a Sauberből Alfa Rómeóvá váló alakulat a Ferrari fiókcsapata, illetve az amerikai Haasszal is szoros az együttműködésük. Fioranóban Mick Schumacher már a második ferraris tesztjén volt túl, Ilott pedig a tavalyi Alfa Romeó-s tapasztalatait bővíthette ki. Az orosz Robert Shwartzman számára pedig ez volt a legelső alkalom, hogy F1-es autót vezethetett. Közülük ketten azzal a célzattal rótták a köröket, hogy október 9-én az Eifel Nagydíj első szabadedzésén hivatalosan is bemutatkozhatnak a száguldó cirkuszban. Schumacher az Alfa Romeo, Ilott pedig a Haas autójában gördülhetett volna a pályára, ha az időjárási körülmények azt engedélyezték volna (ugyan a pálya alkalmas volt a gyakorlásra, ám a sűrű köd miatt a mentőhelikopter nem tudott felszállni, és emiatt törölték a tréningeket). De ami késik, nem múlik! Miközben Shwartzmannak alapban a decemberi szezonzáró abu-dzabi hétvégére foglalt le egy ülést a Ferrari a debütálásra, addig a két pórul járt pilóta biztosan lehetőséget kap egy másik nagydíj pénteki szabadedzésén. De nem csak a Ferrari Akadémia reménységeinek adott a lehetőség a feljebb lépésre. A Honda – és ezáltal a Red Bull – által pártfogolt Cunoda Jukit is hírbe is hozták az Alpha Taurival. Sajtóinformációk szerint Danyiil Kvjat lehetséges utódjaként akarják tesztelni a japánt. A lehetőséget november 4-én adják meg neki, az imolai F1-es versenyt követő szerdán egy két évvel ezelőtti Torro Rossót fog vezetni. A már üléspróbán átesett Cunoda vélhetően ezt követően a már említett abu-dzabi teszten próbálhatja ki az Alpha Tauri aktuális versenygépét. Ugyan a Honda előre jelezte, hogy 2021 végén kivonul az F1-ből, ám a Red Bullnál már tisztázták, hogy a motorgyártó helyzete nem fogja akadályozni az előmenetelét. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko nemrégiben azt nyilatkozta, hogy a két csapatuk négy üléséről legkésőbb a november közepi Török Nagydíjig döntést hoznak. Ilyen szempontból nemcsak felkészülés lesz Cunodának az imolai bevetése, hanem egyfajta lehetőség is az F1-es rátermettségének bizonyítására.