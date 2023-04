A lengyel lány, aki korábban a közösségi oldalán, valamint Dr. Phil műsorában is azt állította, hogy ő a valódi Madeleine McCann, most a Facebook-oldalára egy posztot tett ki, amelyben bocsánatot kért a 2007-ben eltűnt kislány szüleitől. Ugyanis már egy DNS-teszt is bebizonyította, hogy nem mondott igazat - írja a Bors.

A nő a bejegyzésében arról is ír, hogy soha nem állította, hogy ő Maddie, csupán azt, hogy felmerült benne a gyanú, hogy talán ő lehet a brit lány. Persze ennek némiképp ellentmond a már törölt Instagram-oldala, amely az IamMadeleineMcCann (ÉnVagyokMadeleineMcCann) néven futott.

Elismerte, hogy hibázott abban, hogy ilyen félreérthető formában fogalmazta meg a gyanúját. Ő csak meg akarta tudni, ki is ő valójában, és mi történt vele a múltban, mivel ezekre a kérdésekre a szüleitől nem kapott választ.

Madeleine McCann

Forrás: AFP

Julia Wendell azonban még mindig hisz abban, hogy ő lehet Madeleine, mert az Ancestry nevű USA-beli cég, amely elvégezte a DNS-vizsgálatot, sokáig nem akarta kiadni neki az eredményeket, amikor pedig végre megkapta őket, akkor egy másik cég weboldalán találta magát.

A nő közleményéből kiderült, hogy felbérelt egy magánnyomozót, aki tovább vizsgálódik majd az ügyében, és hamarosan újabb információkat ígért a követőinek.