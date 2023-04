Akár 20 évet is kaphat az az amerikai nyugdíjas nő, aki egy Magyarországot is érintő nemzetközi droghálózatot vezetett - írja a Ripost. A közszeretetnek örvendő asszony a San José-i rendőri egyesület alkalmazottja, a rendőrszakszervezet tagjaként dolgozott. A fentanilban utazó hölgy 2015 januárjától szállt be titokban a drogbizniszbe.

Míg munkatársai az utcán illegálisan árusított kábító hatású fájdalomcsillapító visszaszorításán fáradoztak, addig Joanne Marian Segovia, a 64 éves drognagyi fű alatt pont ezeket szerezte be a tengerentúlról.

A rokonságából senki sem tudta, hogy mitől lett egyre módosabb Segovia. A kettős életet élő asszonyról aztán kiderült, hogy globális droghálózatot irányított, amely Hongkongból, Indiából, Szingapúrból és Magyarországról is fogadott szállítmányokat.

Az eset a teljes rokonságot megdöbbentette, ugyanis Joanne és férje, Domingo sosem küzdött anyagi nehézségekkel.

Az asszony unokahúga szerint nem volt szükségük pénzre:

Mindketten nagyon jól kerestek, és már mindenük megvolt. Most igyekszünk átgondolni a történteket és okot találni a miértekre, mert egyszerűen nem tudjuk elképzelni Joanne-ról, hogy bűncselekményeket követett el.

Irma szerint a nagynénje a "legédesebb hölgy", és állítja, hogy Joanne 79 éves férje nem vett észre semmit a fentanil-szállítmányokból.

Illusztráció: Shutterstock

Fotós: Thaninee Chuensomchit

A szövetségi ügyészek szerint a bűnszervezet a drogszállítmányokat a reptéri és a postai dokumentumokon főként "édességként" jelölte meg. Ezen belül a drognagyi nagy tételben kapott "csoki" vagy "esküvői kellékek" fedőnéven postára adott csomagokat.

Az ügyészségi szóvivő szerint a drognagyi egyébként kifejezetten szimpatikus és kedves, olyan asszony, akiről senki sem gondolta volna, hogy droggal foglalkozik. Amennyiben az idős drogkereskedőt bűnösnek mondják ki, 20 évre is börtönbe kerülhet.