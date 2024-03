A coloradói Lakewood város rendőrsége nyilvánosságra hozta minden idők egyik legkínosabb elfogását. Különleges egységük ugyanis betörés közben fogott el egy férfit, méghozzá letolt gatyával. A betörő az idegen ingatlan egyik vécéjén ült, amikor a kommandósok rányitották az ajtót - írja a Police.hu.

Az elfogás felejthetetlen pillanatait testkamerával is rögzítették. Mivel nem lehetett tudni, az elkövetőnek van-e fegyvere, a különleges egység tagjait vezényelték ki az elfogására.

A kommnadósok átfésülték az épületet, és az egyik mosdóban rábukkantak a félreérthetetlen helyzetben lévő, hiányos öltözékű bűnözőre. Sötétben csücsült a fajanszon, valószínűleg azt remélte, nem veszik észre, de a zsaruk érezhették, itt valami bűzlik.

"A vécén ülök! És még nem végeztem!" – közölte a férfi a rárontó rendőrökkel, mivel azok rögtön felszólították, hogy tegye fel a kezét. A betörő engedelmeskedett, és a videón látható, amint felállt, és letolt gatyával feléjük totyogott. Természetesen felhúzhatta a nadrágját, mielőtt előállították és őrizetbe vették. Nem sokkal később a bíró elrendelte a letartóztatását.

A szolgálat során sok dologgal találkozunk, de ilyet még nem láttunk

– írja Lakewood rendőrsége a közösségi oldalán.

"Kitörölhette?" – tette fel a sokakat foglalkoztató kérdést egy hozzászóló, és rajta kívül még legalább ketten, de hivatalos részről nem érkezett rá válasz.

Többen kritizálták, hogy a rendőrség ilyen felvételt is felrak a közösségi oldalára, néhányan pedig csodálkoztak, hogy milyen nagy puskákkal mennek egy betörő felkutatására. "Inkább illegális szemétlerakásért kapjon büntetést!"– tréfálkozott egy nő, de ez a megjegyzés is sok lájkot kapott: "Szegény zsaruk, most rosszat fognak álmodni."

Íme, a videó: