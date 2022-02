Naponta 300–500 határsértőt fognak el a magyar hatóságok, idén eddig 18 120-at akadályoztak meg az átjutásban – közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kedden az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György azt mondta, az összesített adat mintegy 8000-rel haladja meg a tavalyi számokat, és az év eleje óta 140 embercsempész ellen indítottak eljárást.

A belbiztonsági főtanácsadó úgy látja, hogy az agresszív, csoportos fellépés általánossá vált, nem csak esetileg fordul elő. A migránsok megrongálják a határ műszaki berendezéseit, esetleg a határt védők járműveit támadják vagy a szolgálatot teljesítő rendőröket és katonákat – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a téli hideg sem fogta vissza a migrációt: tengeren és szárazföldön is sokan jöttek Európába, és egyre több közöttük az afgán állampolgár. Törökországban már most jóval több migráns van, mint tavaly ilyenkor. Ez azt jelenti, hogy a tavaszi idő beálltával a tengeri és a szárazföldi útvonalon egyaránt erősödik majd a határsértők mozgása – emelte ki Bakondi György.

Borítókép: Rendőrök intézkednek határsértőkkel szemben Kiskunmajsa közelében 2021. október 27-én