"Célunk, hogy a most záruló pályázati lehetőségen felül a kormány a jövőben további forrásokat tudjon biztosítani a bölcsődefejlesztési programra. Ennek szükségét mutatja az is, hogy idén is többszörös túljelentkezés volt a meghirdetett keretösszegre. Hisszük, hogy családbarát országot csak úgy építhetünk, ha kiszámíthatóságot és biztonságot nyújtunk a családoknak, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy folyamatosan növeljük az elérhető bölcsődei férőhelyek számát" - írta Hornung Ágnes.