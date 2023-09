Az államfő a Három Tenger Kezdeményezés (3SI) csúcstalálkozóján közölte, hogy az ukrajnai háború árnyékában is fontos a térség gazdasági együttműködése, emellett üdvözölte a közös nyilatkozatot és annak Ukrajnára vonatkozó megfogalmazásait.

Emlékeztetett arra:

az elmúlt évben kétszer is járt Kijevben és hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna területi integritása mellett, elítéli az orosz agressziót és legfontosabb célnak a béke elérését tekinti.

A Három Tenger Kezdeményezés (3SI) a gazdasági kapcsolatok, a tágabb régión belüli hatékony összeköttetés elősegítése érdekében jött létre – mutatott rá Novák Katalin.

A magyar köztársasági elnök közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy születésnapja alkalmából többen is meglepték, többek között Andrzej Duda lengyel elnök is.

Az államfő üdvözölte Görögország csatlakozását a 3SI-hez, de ugyanilyen fontosnak tartja a nyugat-balkáni országok felkarolását a kezdeményezésen keresztül. A köztársasági elnök a hat nyugat-balkáni ország felé történő fokozatos nyitást részesítené előnyben, mivel az észak-déli összeköttetés nem ér véget a határainknál – hangsúlyozta.

A köztársasági elnök a versenyképességhez szükséges népességnövekedés fontosságára is felhívta a figyelmet, majd emlékeztette a csúcstalálkozó résztvevőit a Budapesti Demográfiai Csúcs elnevezésű fórumra, amelyet szeptember 14-én és 15-én rendeznek a magyar fővárosban.

A Három Tenger Kezdeményezés az Adriai-, a Balti- és a Fekete-tenger között fekvő 12 ország, az Európai Unió tagállamainak közös kezdeményezése a régió kereskedelmi kapcsolatainak a kiterjesztése érdekében. Az együttműködésben Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia vesz részt. A találkozón elfogadott megállapodás szerint a 3SI Görögországgal bővül.