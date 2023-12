A lap szerint Máté Gábor úgy tett, mintha nem is tudna semmiről. Egyébként ezt a taktikát alkalmazta Ascher Tamás főrendező is. Amikor az Origo riportere a botrányról kérdezte, azt állította, hogy még csak nem is hallott az ügyről. Az Origo megkérdezte a színházat, mit gondolnak a sorozatos botrányokról, és hogy Máté Gábor érzi-e a belső feszültséget az intézményben.