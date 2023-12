Orbán Viktor azt tette, amit de Gaulle: kivonult a döntéshozatalból, hogy hazája érdekeit védje Semmi új nincs abban, ha egy európai állam vezetője kivonul a döntéshozatalból, de Gaulle tábornok is rendszeresen megtette, hogy hazája érdekeit védje - írja elemzésében a Bennfentes. A második világháborús hős, legendás francia elnök többször is elhagyta a döntéshozó testületeket, amikor hazájának érdekeit semmibe vette a többi európai állam vagy az Egyesült Államok. Hasonlóan cselekedett most Orbán Viktor is, miután az ukrán csatlakozással szembeni érveit nem vették figyelembe, kivonult a döntéshozatalból, vagyis azokra hagyta a döntést, akik mindenképpen meg akarták nyitni a csatlakozási tárgyalásokat, és vállalják ennek következményeit is - ismerteti cikkében az Origo.