A miniszter a közel-keleti helyzet kapcsán is a szuverén külpolitika eredményeit méltatta, rámutatva, hogy sikerült megőrizni a jó kapcsolatokat Izraellel és az arab országokkal is, és eközben ráadásul számos magyar gyors kijuttatásában tudtak segíteni Izraelből és a Gázai övezetből, s három magyar túsz is rövid időn belül szabadulhatott a Hamász fogságából.