„Magyarország az európai uniós elnökségi időszaka során segíteni fogja Georgiát abban, hogy a lehető leggyorsabb csatlakozási folyamat menjen végbe, hiszen azt gondoljuk, hogy nemcsak Georgia, hanem az Európai Unió is sokat tud nyerni ezzel” – jelentette ki.

Majd tudatta, hogy a magyar hozzájárulás fizikailag is látványos, miután tizenhat magyar szakértő vesz részt az EU megfigyelő missziójában, hogy a dél-oszétiai és abháziai konfliktus ne tudjon kiújulni, és ezt a hozzájárulást továbbra is fenn fogja tartani a kormány.

A miniszter érintette az energiabiztonság kérdését is. „Teljesen világos, ezt már mindenki látja, még az is, akinek az ideológia fátyla ott lebeg a szeme előtt, hogy az európai kontinens önmaga nem képes garantálni a saját energiaellátásának biztonságát, ahhoz külső erőforrások is kellenek” – világított rá.