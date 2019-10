António Costát kérte fel kormányalakításra a portugál államfő

Már hétfőn bejelentette, hogy Nagy-Britannia tervezett uniós kiválása (Brexit) miatt akar gyors kormányalakítást.

António Costa hivatalban lévő szocialista párti miniszterelnököt kérte fel kormányalakításra Rebelo de Sousa portugál államfő kedd este.

Rebelo de Sousa közleményben tudatta: a nap folyamán a parlamenti pártok vezetőivel folytatott megbeszélései, illetve a választási eredmények alapján Costát bízza meg kormányalakítással.

A portugál Szocialista Párt (PS) időközben közölte, hogy Costa szerdán kezdi meg a koalíciós tárgyalásokat korábbi kisebbségi kormányának baloldali támogatóival. A PS hozzátette, Costa a mindössze négy parlamenti mandátumot nyert Emberek-Állatok-Természet környezetvédelmi párttal, illetve az egy képviselővel rendelkező baloldali Livrével is egyeztetni készül.

A portugál államfő egyébként már hétfőn bejelentette, hogy Nagy-Britannia tervezett uniós kiválása (Brexit) miatt akar gyors kormányalakítást Portugáliában a vasárnapi választásokat követően.

A 2015 óta hivatalban lévő António Costa miniszterelnök újbóli jelölése egyáltalán nem váratlan tekintettel arra, hogy az előzetes eredmények szerint a legtöbb szavazatot pártja, a kormányzó PS nyerte a voksok 36,65 százalékát szerezve meg.

A szocialistáknak a négy évvel ezelőtti helyzethez hasonlóan most sem lesz azonban abszolút többségük a törvényhozásban. A PS-nek a 230 fős portugál parlamentben (Assembleia da República) az eddigi 86 mandátum helyett a jövőben 106 képviselője lesz.

A fő ellenzéki erő, a konzervatív Szociáldemokrata Párt (PSD) 27,9 százalékos eredményt ért el.

A kérdés most az lesz, hogy a PS-t vezető António Costa miniszterelnök mely pártokat választja szövetségesnek a kormányzáshoz. Az elmúlt négy évben a párt kisebbségben kormányzott a Baloldali Tömb (BE) és a zöld-kommunista szövetség (CDU) támogatásával. E két erő most is késznek mutatkozik a szocialisták támogatására. Vezetőik közölték, hogy a PS terveitől függ, milyen formában alakítanak szövetséget vele. A BE a voksok 9,67 százalékát szerezte meg, a CDU pedig a 6,46 százalékát.

Portugália azon kevés európai országok egyike, ahol a szocialista párt még mindig erős, és a radikális jobboldalnak nincs jelentős szerepe a politikában.