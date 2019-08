Bojkottfelhívás: a Coca-Cola szerint a szeretet forradalmáról van szó

Üzleti érdekeit is figyelve válaszolt a Coca-Cola a fideszes Boldog István bojkottfelhívására. A konzervatív körökben viszont nem hagy alább a felháborodás. Online petíció indult a melegbarát plakátok eltávolítását kérve.

A hétvégén a fideszes Boldog István közösségi oldalán bojkottra hívott fel a Coca-Cola melegbarát plakátjai miatt tiltakozva.

Elhatárolódom a Coca-Cola plakátkampányától. Amíg nem távolítják el provokatív plakátjaikat Magyarországról, addig én nem fogyasztom a termékeiket! Erre kérek mindenkit! Közzétette: Boldog István – 2019. augusztus 4., vasárnap

A Coca-Cola hétfőn kiadott válasza a kínos ügyet jól láthatóan igyekszik marketingcélokra hasznosítani, mivel a reagálásuk a végére leplezetlen önreklámozásba csap át. Reklámemberekben egyébként sem szenvednek hiányt: a baloldali-liberális véleményformálók, elkezdtek kólásüvegekkel fotózkodni. A konzervatív oldal ezt viszont máshogy látja: szerintük ha a melegbarát propagandisták azt mondják, hogy „love is love”, akkor erre kétezer év óta az a megfelelő válasz, hogy „a család az család”.

A BKV már közleményben határolódott el a vitát ébresztő, sokakban felháborodást keltő hirdetésektől. Konzervatív körökben sem hagy alább a felháborodás: már fut egy online petíció is, amelyen a plakátok eltávolítását lehet kérni.

A konzervatív sajtó véleményformálói cikkekben fejezik ki nemtetszésüket.

Szerintük ha a melegbarát propagandát folytatók azt mondják, „love is love”, akkor erre az a megfelelő válasz, hogy „a család az család”.

Mindeközben a baloldali-liberális véleményformálók sem tétlenkednek, hirtelen sorra-rendre hitet tesznek a Coca-Cola mellett.

Alföldi Róbert például már versben is köszöntötte azt a tételt, hogy a szerelem az szerelem, s közösségi oldalán közölt posztjában rögtön odaszúrt a petíciót szervező jobboldali értékközösségnek is.

Én ugyan nem sok colát iszom mostanában, sem ilyet, sem olyat, de a szerelem, az szerelem!Petíció ide vagy oda.És… Közzétette: Alföldi Róbert – 2019. augusztus 4., vasárnap

Az uborkaszezon nagy lehetőséget Ujhelyi István szocialista is meglátta az ügyben, s ő sem habozott a Coca-Cola reklámemberének szegődni. Versre neki ugyan nem futotta a tehetségéből, sőt, még véleményének kifejtésével is adós maradt, mondván, a képét „érti, aki érti”. Ezzel együtt a nagy kólásüveges divatfotózási versenybe a jelek szerint még időben be akart szállni.

A Coca-Cola Magyarország hétfőn közleményt adott ki, amiben az ügyre reagálva számos divatos érvet előadnak, a közlés végén pedig még arra is megragadják az alkalmat, hogy leplezetlen üzleti propagandát folytassanak, azzal érvelve, hogy

„a szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is.”

A Coca-Cola válasza szerint a Sziget Fesztivál idei témája a Love Revolution, azaz a „Szeretet forradalma”, amellyel, mint írják, „a Coca-Cola örömmel vállal közösséget, hisz az egyenlőség és a sokszínűség alapvető értékeink. Az ikonikus, több országban is megjelenő, szivárványos palackcímkénk is ezt fejezi ki, ezen értékek előtt tiszteleg. A szivárványos címkékkel ellátott, limitált szériás 0,5 literes Coca-Cola zero termékeket a Sziget fesztivál területén lehet megvásárolni.”

Sajtóértesülések szerint azt is büszkén kiemelték, a kampányt Budapesten városszerte kihelyezett plakátokkal kísérik, „a háromféle plakáton egy-egy Coca-Colát ivó pár szerepel – hetero- és homoszexuális párok egyaránt. Ezzel valóban szeretnénk üzenetet közvetíteni: a hitünket abban, hogy mindenkinek joga van a szeretetre, szerelemre; hogy a szerelem érzése ugyanaz (#loveislove).

Sok reklám – nemcsak a Coca-Coláé – esetében megoszlik az emberek véleménye: van, akinek tetszik, és van, akinek nem. Természetesen tiszteletben tartjuk, ha másoknak eltér a véleménye a miénktől.”

A cégnél a közleményük állításai szerint hisznek abban, hogy „mindannyian egyenlőek vagyunk, függetlenül a nemzetiségtől, vallástól, nemtől, életkortól, etnikai származástól, beszélt nyelvtől, hobbiktól és véleményektől.”

Hisznek abban is, hogy „mind a hetero-, mind a homoszexuálisoknak joga van azt a személyt és úgy szeretni, ahogy nekik a legjobb”.

Miután kifejezték további, rendületlen egyetértésüket saját kampányukkal, ezt a komoly felzúdulást keltő történetet is azonnal reklámcélokra igyekeznek hasznosítani – az egyetemes liberális elveket rögtön összekapcsolva a Coca-Cola fogyasztásénak jogával.

Mint írják, „a szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is”.

Akik ezt nem így látják, azok a Citizen Go online petíciókat közlő oldalán szervezik meg az együttes tiltakozást. Cikkünk közreadásakor, hétfőn délben már több mint 23 ezer tiltakozás felmutatásánál járnak. Mint írják, az a céljuk, hogy mielőbb elérjék az ötvenezres határt.

