Támogatott tartalom 8 perce

2022-es lakberendezési trendek, avagy milyen konyhabútort vásároljak?

A konyha, beleértve a konyhabútort, mindig is kiemelkedő része volt otthonunknak. Ez most nem is lehetne aktuálisabb: miután az elmúlt két év nagy részét otthon töltöttük – és ott készítettük a reggelit, ebédet és vacsorát is –, kulináris helyiségünk iránti megbecsülésünk is emelkedett. 2022-ben új trendek és irányzatok érkezhetnek, így ezeknek megfelelően rendezhetjük át a rendelkezésünkre álló teret. Szerencsére a szakemberek és tervezők által jóváhagyott irányzatok a luxusszekrényektől a jól felszerelt kiegészítőkig terjednek, ami azt jelenti, hogy biztosan találunk számunkra megfelelő és költséghatékony ötletet, amely esztétikai igényeinket is kielégíti.

PR-cikk PR-cikk

Forrás: Shutterstock

Forras: Shutterstock

A konyhabútor új dimenziói „Személy szerint előnyben részesítem a fa árnyalatok használatát (például a világos tölgyét) a konyhákban, valamint kevesebb kiegészítő alkalmazását” – mondja Susana Simonpietri, a Chango Co tulajdonosa és kreatív igazgatója. Simonpietri szerint ezek a megoldások általában egyszerűek – egy új textúra hozzáadása nem olyan nagy munka, mint amilyennek látszik. „A saját konyhámban nemrégiben nagyon halvány, krémes szürkére festettem a konyhabútort és gyönyörű fedőréteget adtam hozzá.” Hazai viszonylatban az Irim Lara Konyhabútor készlet világos és sötétebb színben már 120 ezer forintért kapható a közkedvelt internetes boltokban, és ami hasznos, hogy a tűzhelynek, a páraelszívónak, a mosogatónak és a csapnak szintén van elég helye, a tűzhely pedig szabadon variálható a szettben. Érdemes alaposan körülnézni, hiszen igen széles a választék az összeállítások tekintetében! Alternatíva lehet még egy teljesen új és dizájnos konyhabútor elkészíttetése is, ez viszont már igen költséges, ugyanakkor ezzel teljesen a saját ízlésünkre formálhatjuk a rendelkezésünkre álló teret. A tűzhely már a konyhabútor része A tipikus gáztűzhelyek elektromos alternatívájaként az indukciós főzést biztonságosabb lehetőségnek tekintik, amely a levegőt is kevésbé szennyezi. Kétségtelen, hogy a tűzhely bővítése költséges – különösen, ha az indukciós stílust választjuk. Ha azonban van rá költségkeretünk, akkor megéri ennek a beszerzése, amely egy kreatív konyhai bútorzathoz nagyon jól illeszkedhet. Fókuszban a csempe A csempe már évek óta szigorúan hasznos célt szolgál: egy könnyen tisztítható réteg, amely megvédi a falakat a zsírfoltoktól vagy egyéb, a főzés során keletkező „balesetektől”. A szépsége mellett rengeteg forma, szín és stílus közül válogathatunk kedvünkre, és minden bizonnyal személyre szabott hangulatot adhatunk ennek a feltörekvő dizájnnak. Ennek ellenére fontos, hogy mindenekelőtt a minőséget helyezzük előtérbe. Győződjünk meg róla, hogy a legjobb terméket szerezzük be, és ne döntsünk elhamarkodottan – ez a teljes konyhabútorra is igaz. A konyhabútor lényege a részletekben rejlik A hátoldalak, a szekrények színei és a munkalapok anyagai pillanatok alatt átalakíthatják konyhánkat, de a kisebb simítások teszik még különlegesebbé a helyiséget. Nagyon oda kell figyelni például arra, hogy hol csatlakoztatjuk a robotgépet vagy egyéb háztartási berendezést. A megjelenés integrálása, valamint a meleg és barátságos konyha kialakítása érdekében a tervezők arra biztatnak, hogy az ilyen részleteket tartsuk semlegesen. És ha egy kis színt szeretnénk hozzáadni, a későbbiekben megtehetjük ezt egy konyharuhával vagy egy különleges étkészlettel. Célszerű élni az online világ adta lehetőségekkel és böngészni az ötletek között, vagy akár megkérdezhetjük rokonainkat, barátainkat és ismerőseinket, hátha van valamilyen kreatív gondolatuk, amiből építkezhetünk. A tervezés és ötletelés tehát rendkívül fontos egy új konyhabútor átalakítása vagy megvásárlása előtt, ha pedig nem vagyunk biztosak benne, hogy mit és hogyan csináljunk, akkor forduljunk szakemberhez, így a későbbiekben nem kerülünk váratlan helyzetekbe.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában