Április 15-étől a fürdő minden nap 9 és 20 óra között tart nyitva, a szaunavilág péntekenként és szombatonként még tovább: 9 és 21 óra között várja a vendégeket. A testkezelések, masszázsok a Medical Wellness-ben minden nap 9 és 18 óra között érhetőek el.

Forrás: Bükfürdő Thermal & Spa

Az utóbbi két évben felértékelődött az egészségmegőrzés: Bükfürdőn pedig válogathatunk az egészségünket őrző lehetőségek közül, méghozzá úgy, hogy közben szórakozhat és pihenhet az egész család!

A tavaszi megújulást, felfrissülést segítik az exkluzív testkezelések a kávéolajos masszázstól a sörös méregtelenítésig, valamint az egész Dunántúlon egyedülálló alpesi széna gőzfülke.

A gyerekeknek is élmény a fürdőzés, akkor is, ha még hűvös van a szabadban pancsolni: a Cápabarlang mellett beltéri csúszdák is várják a családokat.

A fürdőzés mellé pedig péksütemények, kávék, fagylalt, menüebéd is várja a Bükfürdő Thermal & Spa vendégeit, hogy teljes legyen az élmény tavasszal is Bükfürdőn!