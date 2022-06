Az esemény szombaton 14 órakor nyitotta meg kapuit. Első programként a vendégek gyárlátogatáson vehettek részt, hogy bepillantást nyerjenek a népszerű babatermékek gyártásának kulisszái mögé. Az összesen 800 fő érdeklődését felkeltő üzembejárás után megkezdődtek a gyermekműsorok. Az Egyszeregyzene gyermekkoncertjét követően fellépett a helyi gyermek-néptáncegyüttes is. A táncos-zenés programok közben megérkezett a helyszínre Ferencz Csaba, az Egis Körmend válogatott kosárlabdázója, valamint Kálmán László, a Falco KC, illetve a magyar válogatott kosárlabdacsapat korábbi legendás játékosa. A vendégek lelkesen beszélgettek, fotózkodtak a kosarasokkal, de természetesen közös játékra is volt lehetőség. A hatalmas rendezvénysátorban felépített nagyszínpadon fellépett Nagy Jonathan illuzionista is, aki a közönséget bevonva mutatta be elképesztő trükkjeit.

Mielőtt a Žgano együttes színpadra lépett, a vállalat menedzsmentje köszöntötte Kiss Katalint negyedévszázados igazgatói jubileuma alkalmából. Elhangzott: – Ez egy kivételes és egyedülálló eredmény. Az ő munkája nélkül nem ott tartana ma a vállalat, ahol. – Harmincharmadik munkatársként érkeztem a MAM-hoz. Akkor nem gondoltam volt, hogy ennyi idő után itt leszek, de ez egy igazi csapatmunka volt – mondta Kiss Katalin.

Forrás: Unger Tamás

A koncertek, műsorok közti szünetekben is rengeteg program várta a Családi napra ellátogatókat, mint például ping-pong asztalok, ugrálóvár, játszóház, arcfestés, lufibohóc, vagy az óriás jenga. Akik pedig szívesebben töltötték az időt a fedett sátorban, élvezhették a különböző gyermek- és felnőtt vetélkedőket, játékokat, melyeknek lebonyolításában és konferálásában profin működött közre az egyébként is végig remek hangulatot teremtő Rákóczi Feri. A vetélkedők közt volt cumihorgászat, cumisüveg szerelés, de „MAMpong” és lufifújó verseny is. Természetesen a rádiós műsorvezető is szívesen állt oda a vendégek mellé egy-egy közös képre, vagy csak néhány kedves szóra.

Természetesen a vendéglátásra sem lehetett panasz: A vállalat étellel, itallal, desszerttel látta vendégül a munkatársait és családtagjaikat. Mindenki örömére a helyszínre kitelepült a Mészáros Cukrászda „Édes M” kisbusza is, melynél egész délután kígyózó sorokban álltak a fagyizni vágyók.