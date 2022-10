Ismét megnyitotta kapuit immár Hemingway Cult & Bar-ként Szombathely egyik ikonikus vendéglátóhelye, amely most megújult és mégis a régi fényében pompázik. Egy korty nagyvárosi elegancia a város szívében. A szellemiség a régi, a Cult & Bar frissessége viszont számtalan új izgalmat hoz magával. A megújult Hemingway idén augusztus ötödike óta várja az Uránia udvarban heti három alkalommal azokat, akik mindeddig egy igazi kultúrbárt kerestek Szombathelyen. A városban szinte egyedülálló módon csütörtökön 15 órától 23 óráig, pénteken és szombaton pedig 17 órától egészen éjjel három óráig várják a kulturált kikapcsolódásra vágyókat. Nem titkolt cél az Uránia udvar felpezsdítése sem. Mint Varga Richárd-tól, az AGS cégcsoport tulajdonosától megtudtuk, a Hemingway Cult & Bar-al szemben működő Aperitivo Café Bar az utca többi vendéglátóegységével együtt, nem pedig konkurenciaként működve szeretné visszahozni az Uránia udvart a városi pezsgésbe.

Forrás: Unger Tamás

A kínálatot prémium minőségű ételek és italok határozzák meg. A városban, de a környéken is szinte egyedülálló módon a világ majdnem minden tájáról. A Fülöp-szigeteken át, Skócián keresztül, egészen Japánig kóstolhatunk izgalmas ízvilágú, és karakterű különleges italokat, whiskey-ket, gin-eket, rumokat. De széles választék vár bennünket számtalan prémium sörfajtából és limitált kiadású borból egyaránt. Italaink, és baráti összejöveteleink mellé pedig gondosan válogatott sajt és sonkatálakat, vagy éppen helyben készült pizzákat és lepényeket is kérhetünk. A változatos itallap szezonális különlegességeket is kínál, jelenleg például izgalmas gin tonic-ok sorát – összesen tizenegy darabot – kóstolhatunk végig. Remek helyszínt biztosítva így összejöveteleink számára, amelyek lebonyolításához asztalfoglalásra is van lehetőségünk akár 50 főig.

A hely szellemisége magában hordozza legendás névadó író világszemléletét is. Kultúra, irodalom és zene, mind-mind elválaszthatatlan a megújult Hemingway-től. A bár csapata hétről hétre izgalmas, különböző tematikájú estekkel vár bennünket a művészet, a kultúra és a gasztronómia jegyében. A kellemes beszélgetések és hangulatos esték kísérőjeként helyi kötődésű előadók biztosítják az élőzenét. A változatos programok részeként pedig különböző zenei és irodalmi előadások, felolvasóestek is gondoskodnak a szórakozás elit, magas színvonaláról. A gasztronómia kedvelői pedig tematikus kóstoló esteken vehetnek részt, amelyeken terítékre kerül a különleges étel és itallap legjava.

- Nagyon sokat köszönhetünk a barátainknak, akik nélkül sem a Hemingway Cult & Bar, sem pedig a szemben üzemelő Aperitivo Café Bar nem nyílhatott volna meg ilyen rövid idő alatt, és ilyen sikeresen - tette hozzá Varga Richárd.

Egy igazi menedék vár bennünket a kultúra szellemében. Legyen a találkozó baráti, üzleti, vagy éppen romantikus, koccintsunk rá egyet a Hemingway Cult & Bar hangulatos pincehelyiségében, amely kellően pezsgő és laza, ugyanakkor kellően visszafogott kulturált szórakozáshoz. Egy korty nagyvilági elegancia, egy korty kultúra, és egy korty kikapcsolódás.

A szezonális ajánlatokról, tematikus estekről, előadásokról pedig bővebb információkat találunk napi szinten frissülő Facebook és Instagram oldalukon.