A VASIVÍZ ZRt. a leolvasások racionalizálása és a költségtakarékosság érdekében, a jogszabályi előírások betartása mellett január 1-jétől a hat havonta leolvasott felhasználási helyek esetében változásokat vezet be. A társaság az évenként kétszeri leolvasásról az évi egyszeri leolvasásra tér át, erre minden év április-május-június hónapjában kerül sor. Az egyes felhasználókra vonatkozó következő leolvasási időszakot a 2022. II. félévi elszámoló számla számlarészletező oldal alján jelölték meg. A részszámlák egy havi mennyiség helyett jellemzően két havi mennyiséget tartalmaznak majd. A VASIVÍZ ZRt. felhívja a felhasználók figyelmét, hogy akik csoportos beszedéssel egyenlítik ki számláikat, szíveskedjenek ellenőrizni a folyószámla vezető bankjuknál a limithatár összegét, hogy a beszedés továbbra is sikeresen teljesüljön. Akik postai úton kapják meg számlájukat, az eddigi gyakorlat szerint négy-öt borítékot kaptak, ezentúl ez három számlacsomagra csökken. Egy számlaboríték több részszámlát, vagy elszámoló számlát és részszámlákat tartalmaz.

Lehetőség van papírmentes és környezetbarát számla ügyintézésre: a társaságnál már elérhető az elektronikus számla az online ügyfélszolgálaton és applikáción keresztül is. Regisztrálni a VASIVÍZ ZRt. honlapján lehet, de letölthető a VASIVÍZ App is, így gyorsabbá, egyszerűbbé és biztonságosabbá válik az ügyintézés. Előny az is, hogy a társaság azonnal értesíti a felhasználót, amikor számlája elkészül, a fizetés pedig egy kattintással megoldható.

A változás következtében a társaság több fontos dologra is figyelmeztet. Amennyiben a leolvasást végző kollégák a vízmérő leolvasását nem tudják elvégezni, akkor leolvasási értesítőt hagynak a helyszínen. Ebben az esetben kérik, hogy a felhasználó fotózza le vízmérőjét, és küldje el e-mailben a [email protected] címre, vagy keresse fel személyesen az ügyfélszolgálati irodát, a fiókirodákat vagy az információs pontok egyikét, és ott mutassa be a vízmérőről készült fényképét.

A VASIVÍZ ZRt. kéri, hogy a hibák és vízelfolyások minimalizálása érdekében a felhasználási helyen az eddiginél is fokozottabban ügyeljen mindenki a vízmérő védelmére és működésének ellenőrzésére. A társaság a fizetési határidőkkel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy 2010. május 1-jétől a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelet 11.§ (1) bekezdése módosította a csekkel történő befizetések szabályait, eszerint: a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják. A Magyar Posta 3-5 napon belül dolgozza fel, és küldi el társaság számára a csekkes befizetések összegét, így az ügyintézésnél ezt is figyelembe kell venni