Emléknappal tiszteleg báró Schey Fülöp élete és munkássága előtt a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete és Kőszeg városa május 2-án. A kőszegi zsinagóga a helyi kiskereskedőből bécsi nagyvállalkozóvá vált, I. Ferenc József jóvoltából bárói rangra emelkedett Schey Fülöp támogatásából épülhetett meg, aki az első kőszegi óvoda és a minden felekezethez tartozót befogadó szegényház létesítését is jelentős összeggel támogatta. Mecénásként ökumenikus módon az egész társadalmat kívánta szolgálni jó cselekedeteivel, amelynek elismeréseként 1861-ben Kőszegen díszpolgári címet kapott. Emberbaráti tevékenységét méltányolva korábban a városban utcát neveztek el róla, melyet a 2. világháború után, az ’50-es években Zrínyi Miklós utcára kereszteltek át, és ami május 2-án, az emléknapon visszakapja eredeti nevét.

Az ünnepségre a városba látogatnak a család leszármazottai is: Ausztriából, Amerikából, Angliából és Hollandiából is érkeznek majd vendégek, mások mellett a Schey-Ephrussi-de Waal-család tagjai. A program 10 órától angol nyelvű könyvbemutatóval kezdődik, amelyen az egyik családtag, Kathy Henderson My Disappearing Uncle, Europe, War and the Stories of a Scattered Family című kötetét ismerhetik meg az érdeklődők a Zwinger–Öregtoronyban, a Chernel utca 12-ben. A könyvnek kőszegi vonatkozásai is vannak.

A díszebédet sajtótájékoztató követi, 17 órakor lesz az utcanévavató ünnepség, 18 órakor pedig a Budapesti Fesztiválzenekar ad koncertet a zsinagógában, a Várkör 38. szám alatt. A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete a külföldön és hazánkban egyaránt ismert és elismert szimfonikus zenekarral közösen ünnepeli meg a zsinagóga felújítását.