Árufeltöltő

A hipermarketek, nagyobb boltok szinte folyamatosan keresnek árufeltöltőket Budapesten. A pozíció feladatköre számos tevékenységet magában foglal, beleértve például a termékek kihelyezését és elrendezését, az árufogyás folyamatos figyelését, a polcok rendszeres feltöltését, a termékek árcímkézését, a vevők útbaigazítását, valamint az áruátvételben való közreműködést. Mivel ezen feladatok fizikailag sokszor igencsak megterhelőek, az árufeltöltői munkakör betöltéséhez elengedhetetlen a jó állóképesség. Fontos továbbá az ápolt és igényes megjelenés, illetve az udvarias magatartás. Mindemellett pedig a szorgalom, a precizitás és a csapatjátékos attitűd is gyakran megjelenik az elvárások között.

Pénztáros

Budapest kereskedelmi álláshirdetéseinek ugyancsak visszatérő szereplői a pénztáros munkakörre vonatkozó lehetőségek. A napi feladatokat ezen állások kapcsán a vevők üdvözlése, udvarias kiszolgálása és tájékoztatása, a vásárolt áruk ellenértékének elszámolása, a készpénz és egyéb fizetőeszközök kezelése, illetve a pénztárgép műszak végén történő lezárása jelenti. Az elvárt kvalitások itt is hasonlóak az árufeltöltői pozíciók esetében tapasztaltakhoz, annyi kiegészítéssel, hogy mivel a pénztárosok pénzzel dolgoznak, így a megbízhatóság és a precíz munkavégzés kitüntetett fontossággal bír.

Eladó, bolti eladó

A bolti eladó pozíciók általában egy komplexebb feladatkört jelentenek, vagyis betöltőiknek pénztárosi, árufeltöltői és egyéb tevékenységeket is el kell látniuk. Feladataik részét képezheti többek között az áruátvétel, az értékesítés és kiszolgálás, a raktározás, az árufeltöltés, az üzlet tisztaságának fenntartása, valamint a klasszikus pénztárosi teendők is. Több munkaadó is hirdet eladói állást Budapesten. A vevőközpontú hozzáállás ez esetben is elengedhetetlen, továbbá a teherbírás és az alkalmazkodóképesség is, hisz a bolti eladók általában – akárcsak a kereskedelemben tevékenykedő munkavállalók nagy része – több műszakos munkarendben dolgoznak.

Üzletvezető

A kereskedelem berkein belül persze akár magasabb pozíciókat is be lehet tölteni, gondolunk itt például a boltvezetői beosztásra. Ezen munkakör természetesen jóval nagyobb felelőségekkel is jár, hisz egy üzletvezetőnek egyebek mellett a bolt működésével, az alkalmazottak irányításával, az üzlet kialakításával, illetve a vásárlói elégedettség biztosításával kapcsolatban is rengeteg teendője akad. Ebből fakadóan az elvárások is magasabbak: kereskedelemben szerzett többéves szakmai tapasztalatra, releváns iskolai végzettségre, illetve nagyfokú vezetői affinitásra van szüksége annak, aki üzletvezetői babérokra törne.