Grafikus

A grafikus szakma mára egy rendkívül szerteágazó területté nőtte ki magát. A hivatás művelői számos területre specializálódhatnak, dolgozhatnak, mint például képszerkesztő, arculattervező, webdesigner, médiatervező, retusőr vagy tipográfus. Az igény pedig meglehetősen nagy a képzett szakemberekre, vagyis Győrben is könnyen elhelyezkedhetnek többek között reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál, cégek marketingosztályánál vagy különböző tervezőstúdiókban is.

Marketinges

A marketinges pozíciók országszerte nagy számban elérhetőek, így természetesen Győrben is van lehetőség a területen való elhelyezkedésre. Specializálódni ez esetben is megannyi irányba lehet, példának okáért a marketingen belül van lehetőség foglalkozni tartalommarketinggel, e-kereskedelmi marketinggel, márka marketinggel, piackutatással, hirdetésekkel vagy akár különböző vállalati kommunikációs feladatokkal is. A közös ezekben, hogy egy nagy adag kreativitásra valamennyi esetben szükség van a sikeres helytálláshoz. Kattintson a hivatkozásra a győri marketinges állásokért: https://gyorallas.hu/allasok/marketing-media-ujsairas-pr

Rendezvényszervező

A rendezvényszervezés szintén azon típusú munkák közé sorolható, ahol van lehetőség megcsillogtatni a kreativitást. Nincs ugyanis két ugyanolyan esküvő, céges rendezvény, szülinapi buli vagy bármilyen más esemény. A megbízók elvárásai és elképzelései mindig különböznek, és ezek minél sikeresebb megvalósításához nélkülözhetetlenek a rendezvényszervező kreatív ötletei.

Lakberendező

A lakberendezők a munkájuk során rendkívül sok időt töltenek tervezéssel, s ilyenkor az erős képzelőerőre fokozottan szükség van. A különböző stílusoknak, színeknek, arányoknak és fényeknek ugyanis mind-mind klappolniuk kell ahhoz, hogy az adott ház vagy lakás belső összképe végül valóban igényes, minőségi legyen. Ehhez pedig a lakberendezőnek a tervezési folyamatoktól kezdve, egészen a megvalósításig nagymértékben a kreativitására kell támaszkodnia.