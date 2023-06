Építőipari segédmunkás

A végzettséget nem igénylő, könnyen és gyorsan elérhető állások egyik tipikus példáját testesítik meg az építőipari segédmunkás pozíciók. Ezen munkakörben az alapvető feladatot a szakemberek (pl. festők, kőművesek stb.) munkájának támogatása jelenti. Ebbe többek között olyan tevékenységek tartoznak, mint például az anyagok rakodása, a munkaterület takarítása, a bontási feladatok elvégzése, valamint egyéb, a vezető utasításától függő teendők.

A munkakör betöltéséhez mindössze alapfokú végzettség (8 általános) szükséges, és gyakran a releváns tapasztalat sem elvárt. Fontos ugyanakkor a megbízhatóság, a pontosság, a csapatban és az önállóan való munkavégzés képessége, a tanulási hajlandóság és nem utolsósorban a terhelhetőség, illetve a jó fizikum.

Gyári munkás

Az építőipar mellett a különböző gyári munkák is reális opcióként merülhetnek fel azoknak, akik csupán alapfokú végzettséggel rendelkeznek. Elhelyezkedhetnek például gyártósori operátorként, ahol a feladatok többségében a gyártósor mellett történő betanult összeszerelési tevékenységekből állnak. Emellett dolgozhatnak akár csomagolóként is, amely munkakör esetében a termékek csomagolása, címkézése, fóliázása és dobozolása jelenti a napi rutint. Végezetül pedig a különböző raktári kisegítő pozíciókat is érdemes megemlíteni, amelynek feladatai főként az áruk és a termékek rakodásából, mozgatásából állnak.

Ezen pozíciókban mindegyike – a már említett módon – akár 8 általános birtokában is betölthetőek, valamint betanított munkákról lévén szó, előzetes tapasztalat sem szükséges. Kiemelt szempont ugyanakkor az alkalmazkodóképesség, a terhelhetőség és a jó fizikai állapot, hisz a gyári munkák esetében gyakran több műszakban történik a munkavégzés, és a túlórák sem ritkák. Mindemellett pedig a monotonitástűrés, a pontosság és a precizitás is fontos lehet. Nyíregyháza betanított munka kínálatáért kattintson ide.

Gyorséttermi kisegítő

A vendéglátás területén szintén lehet találni olyan állásokat, amelyek nem követlenek meg speciális képesítést. A különböző gyorséttermek például Nyíregyházán is rendszeresen keresnek konyhai kisegítőket, pultosokat, éttermi munkatársakat, s ezen munkakörök esetében sokkal inkább a hozzáálláson van a hangsúly, mintsem a képzettségen vagy a szakmai tapasztalaton.

Az ellátandó feladatokról elmondható, hogy változatosan alakulhatnak: a rendelések felvételétől kezdve, az ételek/italok elkészítésén keresztül, egészen a felszolgálásig bármely teendő a munkakör részét képezheti. Éppen ezért a tanulékonyság, a szorgalom és a kiváló kommunikációs képesség nélkülözhetetlen tulajdonságoknak számítanak az ilyen jellegű állások kapcsán.