Rendszeresen hirdetett kereskedelmi munkakörök Salgótarjánban

A kereskedelemi munkaköröket Salgótarjánban is előszeretettel pályázzák meg az álláskeresők. Ilyen jellegű pozíciókra egyebek mellett a SalogtarjanAllas.hu kínálatában is akadhat példa, éppen ezért mindenképpen érdemes az álláskeresőknek ezt a portál is nyomon követniük az új lehetőségekért. A következőkben hozunk néhány példát a gyakran visszatérő kereskedelmi pozíciókra!

Bolti eladó Bolti eladóként rengeteg elhelyezkedési lehetőség adódhat Salgótarjánban. A SalgotarjanAllas.hu kínálatában például már élelmiszerboltra, ruházati üzletre, valamint ajándék boltra vonatkozó hirdetés is jelent már meg. Ebben a pozícióban az alapvető feladatokat a vásárlók udvarias üdvözlése és kiszolgálása, az árufeltöltés, az üzlet rendben és tisztántartása, valamint a pénztárkezelés jelenti. Amennyiben érdekli egy jó állás Salgótarján kereskedelmi szektorában a linkre érdemes ellátogatni. A pozíció betöltéséhez általában nincs szükség releváns szakmai képesítésre, ugyanakkor kétségkívül előnnyel indul az, aki rendelkezik ilyen papírral, esetleg szakmai tapasztalattal. Elengedhetetlen feltételnek számít azonban a vevőcentrikus hozzáállás, a kedvesség, a pozitív kisugárzás, illetve a kiváló kommunikációs képesség. Értékesítő Az értékesítői, illetve üzletkötői állások ugyancsak gyakran elérhetőek Salgótarjánban. Ebben a pozícióban a fő tevékenységet a képviselt cég termékeinek és/vagy szolgáltatásainak értékesítése teszi ki. Ennek sikeres abszolválásához az értékesítőnek folyamatosan új potenciális ügyfelek után kell kutatnia, amellett, hogy a már meglévőkkel is tartja a kapcsolatot. A pozíció általában nem követel meg releváns iskolai végzettséget vagy szakmai tapasztalatot, a hangsúly sokkal inkább a személyiségen és a hozzáálláson van. Az értékesítői munkakörökre ugyanis általában azokat keresik, akik nyitottak, gyorsan és hatékonyan teremtenek kapcsolatot másokkal, eredményorintáltak, valamint kiváló meggyőzőképességgel rendelkeznek. Kereskedelmi asszisztens A kereskedelmi asszisztensek általában különböző kereskedelmi hattérmunkákat látnak el, beleértve például az ajánlatkészítést, a kiszállítások adminisztrációját, a számlázást, a kimenőés a bejövő göngyölegek nyomon követését, a reklamációk kezelését, valamint a dokumentumokhoz kötődő szkennelési, iktatási és archiválási feladatokat. A pozíció betöltéséhez általában legalább középfokú végzettségre, az MS Office programok felhasználói szintű ismeretére, valamint középszintű idegennyelv-tudásra (jellemzően angol) van szükség. Emellett gyakran jelenik meg a követelmények között a precizitás, a pontosság, továbbá a kiemelkedő szervező-, problémamegoldó-, és kommunikációs képesség is.

