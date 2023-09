"Húsz éve foglalkozom varrással, ebből hét évet töltöttem esküvői szalonban. Először varrónőként, az utóbbi öt évben pedig szalonvezetőként dolgoztam." Az álom màr a kezdetekor megszületett: egy hely, amit a sajátjának tekinthet, ahol az elképzelései szerint mozoghat.

"Boldog vagyok, hogy ez az álmom valósággá vált és a Szerenád Esküvői Szalon október 10-én egy éves lesz."

Az egy év alatt már sokan felfedezték Marcsi Szalonját és büszkén mutatta meg nekem a màr egybekelt párok által kapott képeket a telefonján.

"Már nagyon sok mindenkinek sikerült megtalálni A ruhát, de nyilván az a cél, hogy a jövőben még többen nálam tehessék ezt meg. A menyasszonyokon kívül mind szalagavatósok, bálozók mind pedig koszorúslányok találtak már ruhát a Szalon falai között és a jövőben is állandóan újuló készlet biztosítja majd a lehetőséget minderre."

Amikor megkérdeztem, hogy mi az, ami igazán ösztönzi arra, hogy minden nap nagy mosollyal fogadja vendégeit azt felelte:

"Tisztában vagyok vele, hogy egy esküvő megszervezése nagyon sok stresszel jár. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy a menyasszonyok álmaik ruháját oldott légkörben, kellemes környezetben választhassák ki. Hogy a ruhapróba stresszmentes legyen és boldog élményként emlékezzenek vissza rá."

És hogy mit tartogat a következő egy éve? Marcsi erről is nagy lelkesedéssel beszélt miközben bepillantást nyerhettem a kulisszák mögé:

"A jövőre nézve is sok a terv, a 2024-es szezonra már megérkeztek a szép új ruhák és folyamatosan járó kreatív kezeim a Szalon frissítésén is dolgoznak amikor csak lehetőség adódik rá. A szalagavatós szezon is lassan beköszönt, így már nagyon várom, hogy újra a gimnazistáknak segíthessek."

Marcsi sok szeretettel vár mindenkit minden hétköznap és igény szerint szombat délelőtt is. A Mártírok tere 5/B alatt az Uránia Udvarban található üzlete.

A ruha próbához pedig több módon is be lehet jelentkezni. Email-en: [email protected] és telefonon keresztül is 06/30 453 3479, valamint a hivatalos Facebook oldalon is!

Marcsi búcsúzásként annyit tett hozzá:

"Köszönöm azoknak, akik eddig bizalmat szavaztak nekem és kínálatomnak és nagyon várom az újabb élményeket."