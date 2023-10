Pr cikk 2 órája

Milyen szekrények kerüljenek a fürdőszobádba?

A szekrények a fürdőszobánk elengedhetetlen részei, hiszen itt is vannak olyan holmijaink, amiknek a tárolását meg kell oldanunk. Mára a fürdőszobák terén is nagyon sokfajta szekrény érhető el, ami egyrészről jó, mert van miből válogatni, másrészről azonban a bőség zavara könnyen félrevisz. Nem könnyű olyan szekrényt találni, ami szép, praktikus és igazán illik a számára kijelölt helyre. De nem is lehetetlen, csupán tudni kell, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni.

Forrás: stock.adobe.com

Magas szekrények: térkihasználás és stílus A magas szekrények legnagyobb előnye a hatékony helykihasználás: a padlótól akár a plafonig is biztosíthatnak tárolófelületet. Kiváló választást jelentenek olyan fürdőszobákban, ahol viszonylag nagy a belmagasság, vagy ahol nagy, tágas teret szeretnénk optikailag szűkíteni. Szintén hasznosak azonban kisebb fürdőszobákban, ahol kis alapterületen kell sok tárgynak helyet találni. Amikor magas szekrényt választasz, érdemes figyelembe venned, hogy milyen tárolóhelyeket biztosít (polcok, fiókok, esetleg beépített tükrök), és azt is, hogy milyenek a fürdőszobád adottságai, illetve milyen a csempe, a szaniterek. Ha a helyiség kisebb, a világosabb árnyalatok mellett tedd le a voksot, ha viszont tágas, sok a hely, bátran válassz sötétebbet. Tükrös szekrényekkel tágíthatod a teret A tükrös szekrények nyilvánvaló praktikusságuk mellett azért is hasznosak, mert látszólagosan tágítják a teret. Egy olyan fürdőszoba, ahol nagy felületű tükrök vannak, lényegesen tágasabbnak tűnhet. Természetesen a tükör nagyon hasznos az öltözködés során is, valamint kellemes, modern hatást kelt. A tükrök világosabbnak is mutatják a fürdőszobát a tágasság mellett, különösen, ha a tükrös szekrény ablakkal szemben áll vagy a lámpa fényét veri vissza. Amikor választasz, gondold át, mekkora tükörre lesz szükséged, de vedd figyelembe azt is, hogy valakinek zavaró lehet, ha folyamatosan látja magát, például zuhanyzás közben – ez már egyéni preferencia kérdése. A fürdőszobaszekrény javasolt mérete és elosztása attól függ, mekkora a helye, illetve mennyi holmit kell elnyelnie. Ha nagy a hely, bátran válassz nagy szekrényt, de ha kicsi, akkor a kompaktabb, de praktikus elosztású szekrények mellett dönts!

