Hogyan ápoljuk és tartsuk karban az öltönyünket és zakónkat?

Az öltöny, valamint a zakó a stílus és az elegancia megtestesítői és nagyon fontos szerepet töltenek be a férfiak gardróbjában. Annak érdekében, hogy hosszú ideig megőrizhessük kedvenc ruhadarabjaink minőségét, azért nekünk is meg kell tennünk pár dolgot. Rendszeres gondoskodást igényelnek és mi most cikkünkben annak jártunk utána, hogy pontosan milyen teendőink vannak, hogy mindig frissek és elegánsak maradjanak kedvenc ruhadarabjaink.

Használat után szellőztessük ki Az öltönyök a használat során átveszik a nedvességet és esetleg a testszagot. Minden alkalom után szellőztessük át őket. Egyszerűen lógassuk fel egy jól szellőző helyiségbe és pár órán át hagyjuk ott. A szövet frissessége a szellőztetés után újra visszatér. Természetesen, ha ez sem segít, akkor ki kell tisztíttatni, hogy a legközelebbi alkalommal újra viselhessük. Hordjuk el rendszeresen száraztisztításra A rendszeres száraztisztítás egyik legfontosabb eleme az öltönyeink ápolásának. Ez a tisztítás eltávolítja a szennyeződéseket és felfrissíti a szövetet anélkül, hogy abban kárt tenne. Évente egy alkalommal, vagy szükség esetén bármikor megejthető ez a tisztítás. Vasalás A vasalás kulcsfontosságú a megfelelő megjelenés fenntartásához. Használjunk jó minőségű vasalót és használat előtt tisztítsuk meg a vasaló talpát, hogy elkerüljük a szövet károsodását. Érdemes valamilyen vászon anyagot is a vasaló és a szövet közé helyezni, hogy ne fényesedjen ki az anyag. Az öltöny bélésanyagának az átvasalásáról se feledkezzünk meg. Ügyeljünk arra, hogy megtartsák alakjukat Az öltönyök könnyen elveszíthetik alakjukat, ezért soha ne akasszunk egymásra több öltönyt. Mindegyiket külön lógassuk fel a szekrénybe és ügyeljünk arra, hogy a vállak szépen kifeküdjenek a fogason. Ellenőrizzük le rendszeresen A mindennapi viselés során elkerülhetetlen, hogy néha egy-egy gombot ne veszítsünk el. Ellenőrizzük le a gombokat időről-időre és ha bekövetkezett a baj, akkor a pótgombokkal máris orvosolhatjuk a hiányosságot. Ha apróbb javításra szorul például egy zakó, akkor azt mi magunk is megvarrhatjuk, vagy elvihetjük egy varrónőhöz. Hosszabb tárolás Ha hosszabb ideig egy helyen tároljuk és nem hordjuk öltönyünket, akkor szellőztessük át. Soha ne hagyjuk hosszabb időre zacskóban, mert a szövet nem tud levegőzni, emiatt nagyon furcsa, szinte elviselhetetlen szaga lesz. Részesítsük előnyben a hagyományos fa vállfákat. Mindig száraz és hűvös helyen tároljuk, védjük őket a nedvességtől és a fénytől.

