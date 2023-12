– Évek óta hagyomány, hogy a gyerkőcöknek is élvezetessé igyekszünk tenni azt az időt, amit a szüleik vásárlással töltenek. Így könnyebb beszerezni a meglepetéseket és a szülőknek is jut némi én-idő az adventi forgatagban – fogalmaz Farkas Richárd, majd emlékeztet, náluk a legkedvezőbb árú termékektől a prémium darabokig egy tető alatt mindent beszerezhetünk.

Albumba illő képek a Télapóval

Kiemelt eseményünknek számított a Mikulás érkezése, aki az idei évben december 3-án, látogatta meg az érdeklődő gyermekeket.

– Szeretettel vártunk mindenkit, aki találkozni szeretett volna a Mikulással és két krampuszával! Sőt, egy kreatív fotózás segítségével kedves emlékeket is készítettünk látogatóink. A képeket a központ Facebook-oldaláról lehet letölteni, de nagyobb felbontású fotók igénye esetén természetesen továbbítjuk azokat más csatornán is. A hangulatos, professzionális fotóknak abszolút helye lehet a családi albumokban.

És amíg a kisebbek idei kívánságaik titkát mesélték a Télapónak, a nagyobbak megállhattak egy nem mindennapi kávészünetre a Coffeeshop Company-nál, amely a megyében csak itt fellelhető. Sőt, más olyan márkákat is levadászhattak, amelyek egyediek a megyehatárokon belül (pl. Budmil, Dorko, Humanic, Media Markt, New Yorker, Playersroom).

Alkosd meg a teljes outfitet egy helyen!

– Mindig igyekszünk úgy kialakítani az üzletkínálatunkat, hogy a lehető legszélesebb skálán kielégíthessük a különböző vásárlói igényeket, legyen szó ruházatról, cipőről, elektronikai cikkről vagy játékról. Például lábbelik vásárlása esetén megkerülhetetlenek vagyunk: közel 4500 négyzetméteren kínálunk cipőket (ebből például 880 csak a CCC).

– Természetesen tetőtől talpig fel tud nálunk öltözni az egész család, minden alkalomhoz, eseményhez találnak passzoló ruhadarabokat, kiegészítőket – mutat rá az igazgató, aki arról sem szeretné, hogy megfeledkezzünk: a díjmentes parkolás szintén stresszmentesebbé teheti a bevásárló körutunkat.

Támogassuk közösen a mentők munkáját!

– Nagy hangsúlyt fektet a bevásárlóközpont a társadalmi szerepvállalás erősítésére, nincs ez másképp az idei adventi időszakban sem. Hisz újra egy nemes cél érdekében kérjük a látogatóinkat az összefogásra és arra, hogy közösen díszítsük fel a Family Center karácsonyfáját. Minden egyes felakasztott dísz után 500 Ft-tal támogatjuk a Vas Vármegyei Mentésügyi Alapítvány tevékenységét.

Új üzletek és még újabb tervek

A Family Center mindig is élen járt az izgalmas üzletnyitások terén, és ez a mostani őszi-téli szezonban sincs másként: szeptemberben a Dorko, októberben a Háda, novemberben a TEDi áruház tárta szélesre kapuit.

– Jövő év elejére is tartogatunk meglepetéseket két új üzlet formájában. Mindeközben 10 elektromos töltőállomást telepítünk a parkolóban, hogy az elektromos autóval érkezők kényelmét ily módon is szolgálhassuk. Hosszútávon pedig az épület további bővítése és új márkák behozása a cél, illetve egy élelmiszerüzletet is szeretnénk a Family Center részévé tenni – zárja gondolatmenetét Farkas Richárd.

Family Center Szombathely

9700 Szombathely, Varasd u.1.

