– 2022 áprilisa óta már Szombathelyen is elérhető a Főtaxi, amely a város legkedveltebb taxitársaságává vált. Teljes körű taxi személyszállítást nyújtunk, utasbarát, kedvező fix tarifákkal, ehhez kifogástalan műszaki állapotú, kívül-belül tiszta járművek állnak rendelkezésre. Fejlődik a gépparkunk: egyre több a hibrid és az elektromos jármű is. Huszonhárom sofőr tartozik a flottánkhoz – mind kiváló helyismerettel rendelkeznek, mindannyiuknál tudnak bankkártyával fizetni az utasok, és egyszerűen, gyorsan adunk ÁFA-s számlát – foglalja össze Ádám, és a történetükről is szól röviden.



Fotó: Unger Tamás

Társaságuk 2006 májusában alakult: akkor hét szabadúszó taxis fogott össze. 2015 májusában a megyei napilap lett a névadójuk. Az évek során folyamatosan fejlődtek, bővültek. 2020-ban a Palace Iron Bistro & Clubbal való szoros együttműködés révén nevet váltottak. 2022 tavaszán újabb mérföldkőhöz értek: egyesületük a fővárosi Főtaxi Zrt.-vel, Magyarország egyik legnagyobb taxitársaságával szerződött, ami egyrészt újításokat és lehetőségeket hozott számukra, másrészt továbbra is egyedi és egységes szombathelyi társaságként tudtak továbbfejlődni.

– Az együttműködés során Szombathelyen is elérhetővé vált a Főtaxi taxirendelő applikációja, valamint a 0-24 órás diszpécserszolgálat (Tel.: 06 80 620 320), ami gyorsabbá és gördülékenyebbé teszi a munkánkat. Az applikációra visszatérve: ha valaki leszáll a vonatról, és taxiba szállna, ugyanazzal a Főtaxi applikációval tud autót rendelni gyorsan, egyszerűen, pár kattintással a vármegyeszékhelyen, mint Budapesten. Autó (elő)rendeléshez felvehetik velünk a kapcsolatot központi telefonszámunkon (06 30 3909700) keresztül is.



Fotó: Unger Tamás



Ezenkívül természetesen drosztolunk szerte a városban: autóink ott vannak az összes taxiállomáson: a vasútállomáson, a Fő téren két helyen, a Borostyánkő áruháznál, a Domusnál is. Vállalunk fuvarokat bel- és külföldre, valamint kedvező árú reptéri transzfereket is kínálunk a bécsi, budapesti, pozsonyi reptérre. A Főtaxi Szombathely a közösségi médiában is aktív: a Facebookon érdemes figyelni nyereményjátékainkat, de ott vagyunk az Instagramon és a TikTokon is.

Ádám hozzáteszi: új munkatársakat is várnak. Jó kereseti lehetőséggel és rugalmas időbeosztással is számolhat, aki a Főtaxi Szombathely flottájához csatlakozik. Profi informatikai rendszerekkel és szakmai háttérrel támogatják a munkát.