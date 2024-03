Ahogy Kondora István fogalmaz, az elmúlt időszak szinte valamennyi évére jutott valamilyen nehézség, amivel az önkormányzat és a helyi cégek, vállalkozások révén szembe kellett néznie a sárváriaknak, ám a kormányzat segítségével sikerült átvészelni a nehezebb időszakokat.

A nehézségek mellett azonban fejlesztésekből is jócskán kijutott Sárvárnak a jelenlegi önkormányzati ciklusban, 2020-2024 között 4,8 milliárd forint pályázati támogatásból és 1,2 milliárd forint saját forrásból valósulhattak meg fejlesztések. Sokat fordított a városvezetés az út- és járdafelújításokra, valamint a csapadékvíz elvezetésére. Itt említette a polgármester a Fekete-híd utca elején megépült vízátemelőt, a Rákóczi és Batthyány utcák, valamint a Tesco és a sótonyi elágazó közötti útszakasz felújítását. Teljes egészében megújulhatott még a Berzsenyi utca, valamint a Várkerület egy szakasza, a Tizenháromváros utcában pedig megvalósult a Gyöngyös-parti és az Esze Tamás utcai kerékpárút összekötése. Pályázati forrásból épülhetett meg a Dózsa utcában egy 144 férőhelyes, a Nádasdy-iskola mellett pedig egy 44 beállásos parkoló. Utak újulhattak meg még Rábasömjénben a Sport utcában, Kertvárosban az Eperjes és a Bercsényi utcákban. A Csónakázó tó környékén több lépcsőben elkészült a futókör és a gyalogos járdák, megújult a kerékpárút és a kresz-park, a kézilabda- és a kosárpálya. Jelenleg a város nyugati részén zajlik a csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése.

- A középületek közül két ütemben újult meg a Szatmár utcai óvoda és ehhez a ciklushoz kapcsolódik a bölcsőde teljeskörű felújítása is. Úgy gondolom, így gyermekek a legkisebb korosztálytól a legnagyobbakig szép környezetben fejlődhetnek – fogalmazott a polgármester.

- A legeslegnagyobb beruházásunk a kormányzattal közösen valósult meg, amikor is 2019 őszén elkészült a Sárvár Aréna, amelyet 2020 februárjában adtunk át, aztán rá két-három hétre be is kellett zárnunk a Covid miatt. Az újjáélesztése kicsit nehézkesen indult, de ma már szerencsére nagyon szépen működik – tette hozzá.

- Az önkormányzati beruházások mellett az ipari létesítmények is folyamatosan fejlesztenek a városban. A Sága már építi az új telephelyét, a Taravis is nagyon jelentős bővítéseket hajt végre, a vágókapacitását szeretné megnövelni. A tervek között szerepel, hogy Sárvár és Ölbő között egy baromfinevelő telepet létesítsen – magyarázza Kondora István, majd hozzáteszi: a turisztika is folyamatosan halad előre, megépült a város újabb ötcsillagos szállodája, fejlődnek a panziók, egyre létesülnek az újabb és újabb magánszállások, valamint a lakóingatlanok. - Mindez nyilván arra utal, hogy a beruházók is fantáziát látnak a városban. Végigmenve a városban látszik mindenhol a a mozgás és az, hogy igenis van élet ebben a városban – vélekedik a polgármester.

- A város minden településrészén megpróbálunk előre haladni úgy a Hegyközségben, mint Rábasömjénben, a Kertvárosban vagy éppen az Újmajori városrészen. Megpróbáljuk a saját ötleteinket megvalósítani és a lakossági igényeket kielégíteni. Szerencsére a mi polgáraink olyanok, hogy ha valami hiányosságot látnak a városban, a rendelkezésre álló felületen bejelentik. Ha tudjuk, azonnal orvosoljuk, ha nagyobb beavatkozást igényel, akkor bevesszük a következő évi programba - magyarázza.

Az önkormányzat mindezek mellett ügyel a városlakók biztonságára is, ami a közvilágítást illeti, legutóbb a Csónakázótónál telepítettek új lámpaoszlopokat, illetve folyamatosan bővítik a térfigyelő kamerák rendszerét.

- A város zöldítésével is folyamatosan foglalkozunk, hiszen a beruházások révén nagyon sok fát vágunk ki, azok helyett természetesen újakat ültetünk, 2010 óta 55 ezer fát ültettünk el Sárváron – tudjuk meg a polgármestertől.

Kondora István, amennyiben újra megválasztják a június 9-ei választáson, nagy tervekkel vág neki az újabb ötéves polgármesteri ciklusának. Mint mondja, ahol szükséges, további út- és járdaépítéseket szeretne megvalósítani és tovább fejlesztenék a város csapadékvíz elvezetési rendszerét. Tervezik a Fekete-híd utca felújítását, egy körforgalmi csomópont létesítését a sótonyi elágazóban és az északi elkerülő út kiépítését, valamint az ipari park fejlesztését.

A távlati ideák között szerepel a Nádasdy-vár külső-belső felújítása; a kemping, a fürdő és a hozzá tartozó szálloda, továbbá a Vadkert körúti parkolási lehetőségek fejlesztése; a Csónakázó tónál a teniszpálya felújítása; a tó bővítésével pedig újabb vizes élőhelyet alakítanának ki.

- Mindezeket persze kizárólag saját forrásból nem tudná fedezni a város. A terveink szépen össze vannak foglalva, így, ha adódik egy pályázat, akkor azonnal tudunk lépni. Egyelőre nincsenek vastag uniós pályázati lehetőségek, de reméljük, hogy az uniós képviselőink ebben segítenek majd nekünk – fogalmaz a polgármester, majd folytatja: - Azt gondolom, mindezekkel a tervekkel a következő évtizedek nagy fejlesztései is megvannak, hiszen ezeket mind nem biztos, hogy öt év alatt meg lehet oldani. De úgy gondolom, olyan fejlesztéseket is el kell indítani, ami majd tíz, húsz vagy akár harminc év múlva a gyerekeink, unokáink révén kelnek életre.