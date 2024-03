A faluk elnéptelenedése országos tendencia, azonban a vasvári járásban található falvacskában az elmúlt években sikerült fordulatot elérni, nőtt a lakosságszám. A polgármester megosztotta velünk, vezetése alatt 865 volt a legalacsonyabb szám, ez tavaly 930-ra nőtt.

– Bízom benne, hogy ehhez hozzájárul, hogy a közterületeket és a középületeket rendbe tettük, legyen szó játszótérről, temetőről, óvoda vagy iskolaudvarról. Nagyon fontosnak tartom a rendezett környezetet, ez jó közérzetet ad az itt élőknek. - fejti ki. Az önkormányzat épülete teljes felújításon esett át, ahogy a faluházé is, 2020-ban átadták az Egészségházat, ahol háziorvosi és védőnői rendelés is elérhető.

Fotó: Szendi Péter

A természetkedvelőknek barangolási lehetőség adott, a falun áthalad a Rába, közepén pedig van egy horgásztó, ennek területén 2018-ban nagymértékű turisztikai fejlesztést hajtott végre az önkormányzat. Kialakítottak horgászhelyeket, padokat és szalonnasütőket tettek le, az utat felújították. – Ez egy remek rekreációs hely, sokan járnak ide kocogni, a gyerekekre is gondoltunk: egy kis homokozó és csúszda is helyet kapott a területen, így az egész család megtalálhatja a hozzá illő szórakozást. – mondja.

Püspökmolnáriban három civil szervezet van: az önkéntes tűzoltók, a polgárőrök és a helyi nyugdíjas klub. Ők minden évben külön támogatást kapnak az önkormányzattól pályázat útján. Tevékenységükkel sokat tesznek a faluban élők nyugalmáért, biztonságáért és a programok szervezésében is kiemelten aktívak.

Rodler Csaba egész életét végig kíséri a köz szolgálata, először képviselőként, majd polgármesterként dolgozott és dolgozik mai napig a falu lakóiért. – A célom mindig az volt, hogy egy vonzó környezet várja Püspökmolnári lakóit, hogy szeressenek itt élni, otthonuknak tekintsék a falut. Ha pedig elutaznak valahová azt érezzék: hazavágynak.

A közösségi élet is virágzik Püspökmolnáriban

Szinte minden jeles napra jut valamilyen ünnepség, idén sem lesz ez másképp. Rodler Csaba polgármestertől megtudtuk, a farsangi mulatság remekül sikerült, és nagy erőkkel készülnek az év további rendezvényeire.

Már hagyománynak számít, hogy a falu közösségének aktív tagjait az önkormányzat megvendégeli farsang alkalmából. A faluház kapui kitárulnak és bőséges lakomával, illetve zenés mulatsággal várják azokat, akik sokat tesznek Püspökmolnáriban a közösségért.

Húsvétkor is megtelik a faluház élettel, nyusziváró családi délutánnal készül az önkormányzat, lesznek kézműves foglalkozások, zenés produkció és természetesen csokitojás is. Május elsején májusfa állítás a program, kis ünnepséggel és műsorral, bevonva a helyi ovisokat és iskolásokat.

A falu legnagyobb attrakciója a falunap, ezt mindig július utolsó szombatján tartják. Egész napos rendezvény tele szórakozással és élményekkel. Igazi gasztronómiai kavalkád költözik ilyen a falu sportpályájára, a kicsiknek légvárral és más játékokkal kedveskednek, híres fellépőket is hívnak. - Nagy örömmel tölt el, hogy összetartó a közösség és sikerül megszólítani a lakosságot az ilyen programokkal, a falu nagy része ellátogat ezekre - fogalmazott Rodler Csaba polgármester.

Püspökmolnáriban van egy lovarda, ezért a Mikulás minden évben fogatos kocsival járja körbe a falut, ami a gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt csodás látvány és hatalmas élmény. Természetesen minden apróságnak jár egy csomag is a Télapótól. A karácsonyi időszakban adventi koszorú és Betlehem is díszíti majd a közösség tereket és karácsonyi vásárral is készül a falu vezetése.