Tóth Balázs azzal kezdte, hogy bár az utóbbi időszakban sok új helyzettel kellett szembenézniük, mindig sikerült közösen megoldást találniuk. Az elmúlt évek kihívásai közül kiemelte a Covid-járványt és az energiahelyzetet, amelyekre gyorsan és hatékonyan kellett reagálniuk. - Én azt vallom, hogy nincs olyan rossz élethelyzet, amiből ne tanulhatna az ember. A járvány során olyan közösségi összefogás jött létre Vasváron, ami példaértékű. A nehéz helyzet mindenkiből kihozta a jót, a segíteni akarást. Jó lecke volt arra, hogy szükségünk van egymásra. - fejtette ki.

A nehézségek ellenére a fejlődésre is jutott erő, egy egymilliárdos beruházás keretein belül létrehozták a vasvári iparterületet, amire egyből két csarnok is épült – mindkettőben az átadás után el is kezdődött a munka. A városban működő cégek, vállalkozások folyamatosan fejlődtek, bővültek az elmúlt években. Ennek köszönhetően a város iparűzési adóból származó bevétele jelentősen megnőtt az utóbbi öt év időszakában - egészen pontosan 300 millióról 570 millióra forintra.

A fejlesztések között fontos szerepet kapott a csapadékvíz elvezetése és az útjavítások is – utóbbi jelenleg is zajlik Vasváron, nyolc utca újul meg a nyár végéig. Emellett nagy hangsúlyt fektettek az önkormányzati épületek felújítására és a modernizációra is. Az egyik kiemelkedő eredmény a városi fürdő megvásárlása, amely eddig magántulajdonban volt. Az új tulajdonba vétel lehetőséget teremt a fejlesztések megvalósítására és az infrastruktúra javítására – az ehhez szükséges tervek már a polgármester fiókjában pihennek.

Tóth Balázs polgármester vezetésével és a város lakóinak elkötelezettségével Vasvár igazi példaként szolgál arra, hogyan lehet egy várost együtt felemelni és fejleszteni.