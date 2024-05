Öt éve, mindössze 25 évesen választották meg a falu élére Mező Gábort, aki azóta is elhivatott a fejlődés iránt.

Az első nagy fejlesztés 2019-ben történt, ekkor felújítottuk a faluban lévő haranglábat, parkosítottuk és rendbe raktuk a környékét. A falu lakói azóta elnevezték Sorkikápolna főterének, általában itt tartjuk a közösségi eseményeket, itt volt az első közös karácsonyunk is. Az első farsangi hagyományőrző rendezvényünk tombola bevételéből magas ágyásokat, növényeket helyeztünk el, azóta is teljes pompájában díszeleg

– fogalmazott. Azt is hozzátette, hogy az orvosi rendelő megújítását is nagy eredménynek tartják, ahogy azt is, hogy felépülhetett egy teljesen ú Faluház Sorkikápolnán.

50 millió forintos pályázatból sikerült egy teljesen új épületet felhúznunk, ez akkoriban nagy dolognak számított, az elmúlt 30 év legnagyobb beruházása volt a faluban. Az átadó után vettünk egy telket, ezzel a közösségi teret akartuk növelni, szerencsére nagyon sokan jönnek a rendezvényeinkre, lassan már az új Faluházat is kinőjük

– mondta. Két játszótér is színesíti a helyi gyerekek életét és egy sportparkot is tudtak telepíteni szintén pályázati forrásból. A helyi ravatalozók is teljesen új tetőt és kerítést kaptak, úgy érzi, most szinte minden épületük tiszta és rendezett.

Még van egy olyan tervünk, hogy megvettük a legrégebbi házat a faluban, itt tájházat szeretnénk kialakítani

– mesélt terveiről.

Mező Gábor 25 évesen kezdte el a polgármesteri feladatokat. Falugondok, szociális munkás és minden más, amire épp a falunak szüksége van. Házhoz viszi a nőnapi virágot és bármikor meglátogatja a falu idősebb lakóit, megnézni, jól vannak-e. Talán ennek is köszönhető, hogy Sorkikápolnán már eldőlt a választás – Gábornak nem akadt kihívója. A jövőben is szeretné tovább vinni ezt az összefogást és közösségi életet, ami most Sorkikápolna sajátja.