Papír helyett eRecept – kényelmesebb receptkiváltás, biztonságosabb gyógyszerezés

2017. november 1-jétől működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Az egészségügyi intézmények ide töltik fel a betegek ellátása során keletkező összes dokumentumot.

Ilyen dokumentum az eRecept is, ami a korábbi papírrecept digitális változata. Bevezetésével a receptfelírás és -kiváltás, ezen keresztül a gyógyszerezés is biztonságosabbá és hatékonyabbá válik. Segítségével az orvos ellenőrizheti és figyelemmel kísérheti, hogy a felírt készítményt kiváltották-e, vagyis a beteg megkezdte vagy folytatja-e a terápiát, illetve az esetleges gyógyszerkölcsönhatások, túladagolások is azonosíthatók.

Az e-receptekkel a hibázás lehetősége szinte kizárt, mert a gyógyszerészek a betegnek felírt összes vényt látják a rendszerben. A Lakossági Portálon (eeszt.gov.hu) a páciens maga is meg tudja nézni kiváltott és még kiváltatlan receptjeit.

Prof. dr. Nagy Lajos, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója szerint az eRecept legfőbb előnye az, hogy a felírástól kezdve a kiváltásig teljesen átlátható a recept elektronikus útja. A papíralapú recept könnyen elkeveredhet otthon, míg az e-receptet nem lehet elveszteni, azt a gyógyszerész az EESZT segítségével automatikusan látja, így ki tudja adni a páciens számára. A betegek gyógyszerszedési fegyelme is javulhat: a rendszer segítségével az orvos ellenőrizni tudja, hogy a beteg kiváltotta-e az adott gyógyszert a patikában.

Hogyan működik?

Betegség, rutinvizsgálat vagy rendszeres ellenőrzés esetén a páciens felkeresi orvosát, aki elektronikusan „felírja a receptet”, és erről felírási igazolást ad. A páciens vagy – ahogy a hagyományos receptnél – bárki más bemutatja a gyógyszerésznek a felírási igazolást. Ha mi váltjuk ki személyesen, elég a TAJ kártya és valamely személyazonosító okmány (sőt, akár csak az eSzemélyi), mert a recept az EESZTben a gyógyszerész számára látható.