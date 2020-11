„SAVARIA CSILLAGA” – Modern és belváros közeli lakóparki lakások

Ha belvároshoz közeli új építésű lakást szeretne Szombathelyen, remek választás a Mira Garden lakópark, melyben 2 hónapon belül költözhető az „A” épület és jövő nyárra pedig már a „B” épület is használatba vehetővé válik.

Ha szeretne rugalmas, kényelmes fizetési konstrukciók keretein belül új lakást vásárolni, ha élni akar a magyar kormány által közétett családi otthonteremtési kedvezmények lehetőségeivel és nem csak alaprajzon látni a következő otthonát, akkor most remek lehetőségeket kínálunk.

A tervezők által megálmodott, legmodernebb formai világba öntött, egységes képet mutató lakópark, korszerű városi életformát nyújt, mely 10% foglalóval elérhető és a többit elegendő az átadáskor fizetnie.

Nem szeretne lemaradni?

Ne várjon, keressen bennünket a Mira Garden 2 lakópark, a Savaria csillaga „A”-„B” lakásai kapcsán, és beszéljük át a részleteket közösen. Hívjon bizalommal!

Bővebb információ: www.novadom.hu

A lakóparkról készült bemutató videónkat itt nézheti meg: https://www.novadom.hu/images/video/mira2.mp4

Telefon: 06 70 770 0762

A Mira Garden II. Lakópark, különleges lakókörnyezetben, Szombathely belvárosához közel autóval 5 percre, sétálva pedig mindössze 10 percre található a déli városrészen, a Jászai Mari utcában. Az átadásra kerülő Mira Garden II. Lakópark „A” ÉPÜLETE elkészült, még szabad lakásai a helyszínen megtekinthetők, ahogy a „B” épület szerkezetkész lakásai is!

Az „A” Épület szabad lakásai:

– 54 nm nappali + 2 szoba

– 64 nm nappali + 3 Szoba

– 74nm nappali + 3 Szoba 2 Fürdő + Háztartási helyiség

A „B” Épület szabad lakásai:

– 30 nm garzontól 74 nm-ig

Kertkapcsolatos lakások a készlet erejéig

A lakópark építése 2019 októberében kezdődött. Az új tulajdonosok az „A” Épület lakásait 2021 januárjában, a „B” épület Lakásait 2021 augusztusában már birtokba is vehetik. A terület és a környék kisvárosias lakóövezetté lett minősítve, így kedvező elhelyezkedése miatt a város egyik legnépszerűbb lakóövezetévé válik a jövőben.

A városrész, illetve a telek szomszédságának rehabilitálása már elkezdődött, folyamatban van. Leendő ügyfeleink egészen a Nappali+1 szobás lakásoktól a Nappali+3 szobás lakásokig megtalálhatják a számukra megfelelőt, a lakások kényelmes teraszokkal, illetve erkélyekkel rendelkeznek, a földszinti lakásokhoz elkerített kizárólagos használatú kertrész is tartozik.

A remek elrendezésű, kis alapterületű lakásaink befektetésnek, illetve első lakásra vágyó fiataloknak kiváló választás. A gondos tervezői munkának köszönhetően már 54-56 nm–es alapterületű lakásaink rendelkeznek nappali+2 szobával, a 64–nm-es lakásaink pedig Nappali+3 szobával és 2 illemhelyiséggel. A 70nm feletti Nappali+3 szobás lakásaink kialakításánál figyelmet fordítottunk a nagycsaládos ügyfeleinkre mivel ezen lakástípusokban kettő fürdő, illetve kettő illemhelyiség is betervezésre került, így ideális egy öt tagú család számára is, és ezen lakástípusok a földszinten is megtalálhatók kizárólagos használatú kerttel, így majdhogynem a családi házas élet érzetet nyújt.

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy utóbbi lakástípusokat ajánljuk a CSOK kínálta lehetőségek felhasználására, mivel minden követelménynek megfelelnek és cégünk természetesen nem zárkózik el a CSOK által későbbiekben kiutalásra kerülő vételárrész elöl.

Az autókra is gondoltunk

Gondolva a parkolásra is, a zárt udvarban 97 db parkoló és 8 db garázs kapott helyet, a zárt udvarban található parkolók megközelítése kiépített útvonalon történik, illetve a kényelmes bejutást távirányítású kapu biztosítja. Lehetőség van akár több parkoló vásárlására is.

A „SAVARIA CSILLAGA” mottónkkal a MIRA GARDEN LAKÓPARK projekt megvalósulásra kerülő társasházai különleges lehetőségét és életérzését kívánjuk kifejezni.

Ha egyedi elképzeléseit szeretné megvalósítani, ne habozzon, a „B” épületben erre is lehetőség adódik! Szakértő csapatunk mindenben támogatja Önt minőségi modern otthonának kialakításában.

