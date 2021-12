Ziembicki Erzsébet kultúrházigazgató elmondta: A gyerekek jó szövegbiztonsággal jöttek, megfogadva a korábbi évek javaslatait, idén a nagyok között ketten balladát is mondtak. Az egyetlen felnőtt jelentkezőt azt az ötletet adta, hogy jövőre felnőtteknek is rendeznek hasonló versenyt. A picik között volt, aki bepánikolt, amikor kiállt, mert a távolság miatt nem látta a szüleit, de le tudta győzni a félelmét, miután az édesapja mellé ült a versmondó szőnyegre – miért is ne, hiszen „egymás között, barátságban vagyunk” – fogalmazott az igazgatónő.