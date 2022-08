Augusztus 15-én, hétfőn 13 órakor a Jézus Szíve-templomtól indul a hagyományos rőtfalvi (Rattersdorf) magyar zarándoklat. Kőszeg határon túli szomszédjának búcsúnapját délelőtt a környékbeli horvátok, délután a pedig a magyarok tisztelik meg a gyalogos zarándoklattal. Az utat a hívek ezúttal is a Mária-út lila jelzésén, Kőszegről a Gyöngyös völgyében, az Andalgón keresztül járják be. Zarándokútjuk során érintik a Kálvária utcai zarándokhelyet, a Szent Antal-kápolnát, a B103 jelű határkövet, a Szent Hubertusz-kápolnát, valamint a Szentkút-kápolnát. A búcsúnapi zarándoklathoz csatlakozni útközben is bárhol lehetséges. A megteendő távolság oda-vissza összesen 12 km. A magyar nyelvű szentmise 15 órakor kezdődik a rőtfalvi római katolikus templomban.