Az online kérdéseket és tesztsorokat bárki kitöltheti, de kiemelten két korosztálynak hasznos az ingyenesen hozzáférhető webes szolgáltatás: a középiskolát választó 7–8. osztályosoknak és a felsőfokú tanulmányok előtt álló 10–12.- es tanulóknak. Az eszköz több kérdés- és feladatsoron keresztül méri fel a diákok szándékait és képességeit, hogy a számukra legalkalmasabb szakmákat, foglalkozásokat ajánlja nekik. Először önismereti kérdéssorok, aztán egy MTMI feladatsor vár az érdeklődőkre (az MTMI mozaikszó a matematika, a természettudományok, a műszaki területek és az informatika kezdőbetűiből áll össze).

A kérdés- és feladatsor kitöltése után komplex értékelést, úgynevezett profilt kap magáról a felhasználó. A POM újszerűsége a komplex profil létrehozásában és a pályákról készített kompetencia-térképpel való összevetésében rejlik, így személyre szabott visszajelzést ad a kitöltőnek arról, hogy mely szakmák, foglalkozások, képzések állnak hozzá a legközelebb. Egy felhasználó többször is kitöltheti a teszteket, az eredmények összevethetők, és követhetővé válik a személyes fejlődés. Az eszköz a különböző szakmákról és képzésekről is tájékoztat és az érdeklődő tanulót a lakóhelyéhez közelebbi, a továbbtanulást biztosító intézmények feltüntetésével is segíti.