A Kala becenevet is ő akasztotta fiára, amely idővel művésznév lett, sőt védjegy is a minőségi muzsikára. Árpád a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd pedagógiai asszisztens képesítést szerzett. Mellette zeneiskolába járt, sőt magántanárai is voltak, a legtöbbet azonban kétségkívül apja zenekarában szívta magába. A hegedű a fő hangszere, de alapszinten gitározni is tud. Zenei fejlődésében meghatározó szerepet töltött be az egyik nagybátyja, a körmendi Horváth Pelele Károly és Horváth Bul István, de tanult Darvas Vilmostól is. Első komoly fellépése a Vadász étteremben volt, tizenkét évesen. Állj fel és muzsikálj – mondta az édesapja, és ő nem tehetett mást, elkezdett játszani. Ez volt az első alkalom, hogy mint reklámprímás közönség előtt hegedült, onnantól kezdve ez rendszeressé vált. Nemcsak itthon, hanem külföldön is.