Néhány hete került a köztudatba az új variáns, amelyet az ENSZ Egészségügyi Világszervezete omikronnak nevezett el. Sok ország azonnal utazási korlátozásokat rendelt el a járvány szempontjából veszélyesnek tartott hét dél-afrikai országból érkező járatokra. Vajon a betegség súlyosabb lefolyását eredményezheti-e az új mutáns?

– A koronavírus a megjelenése óta számos mutációt produkált, a legismertebbeket a görög abc betűivel nevezték el. Ahogy kialakultak az újabb mutánsok, az előnyös tulajdonsággal rendelkezők kiszorították a régebbieket, és elterjedtek az egész világon, míg a mutánsok nagy része még a felismerésük előtt eltűnik, nem is tudunk róluk.

A koronavírus mutációs társadalma például 200 felett van, jelenleg a delta dominál Magyarországon. Szomszédos országaink közül Ausztriában és már Romániában is kimutatták a koronavírus omikron mutánsát. Nálunk még nem, de ez csak idő kérdése.

Jelenleg annyit tudni róla, hogy gyorsabban terjed, kevésbé kíséri légúti tünet; gyengeséggel, nagyfokú fáradékonysággal, fejfájással, szapora szívműködéssel jár. A megbetegedések lefolyását, súlyosságát egyelőre nem ismerjük. Nem tudjuk azt sem, előfordult-e omikron mutáns okozta megbetegedés a fertőzésen korábban átesettek között. Naponta érkeznek újabb szakirodalmi adatok, megfigyelések. Még sok az omikron terjedésével, megbetegítő- és a már megszerzett védettség kikerülésének képességével kapcsolatos bizonytalanság. Ha a remények beválnak, nem lesz olyan súlyos megbetegítőképessége, mint a megelőzőknek. Ha ez azzal is jár, hogy kiszorítja a populációból a sokkal több betegséget okozó deltát és a megelőző törzseket, ez kedvező fordulatot jelenthet – állítja a főorvos.

Arra is rákérdeztünk nála: vajon az új variánsok ki tudják-e játszani a védőoltásokat

– Az antitestszint természetes módon, hónapok alatt fokozatosan csökken, lassan csökkentve védettséget. Ugyanakkor a vakcina által indukált memóriasejtek hosszabb távú immunitást biztosítanak, és a vírussal való találkozás esetén működésbe lépnek: gyors immunválaszhoz és antitestek termeléséhez vezetnek. Mindez működik akkor is, ha valaki immunizált – vagy azért, mert oltott, vagy mert átesett a fertőzésen – és a napi életében újra találkozik a vírussal. Az emlékeztető oltások, mint például a kullancs vagy a hepatitisz elleni is ezt célozzák: a frissítés után meghosszabbítják az immunitást. Általánosságban a védőoltás hatékonyságát pedig azon lehet lemérni, hogy a szabályosan oltottak közül hányan betegednek meg, más oldalról, hogy a megbetegedettek között hány százalék volt oltott.

Hosszú távon megtörténhet-e, hogy a koronavírus más légúti vírusokhoz hasonlóan szezonális kórokozó lesz, a jövőben is okoz fertőzéseket világszerte, de lényegesen nem okoz több megbetegedést, mint más légúti vírusok? – erre is kíváncsiak voltunk. – Efelé haladunk. Óriási a különbség a nyári és a mostani megbetegedésszámok között. Körvonalazódik, hogy az őszi, téli, kora tavaszi időszakra tehető majd a „szezon”. Ennek oka nemcsak a vírusban keresendő, hanem a napsugárzás, az ibolyán túli sugárzás, a meleg hatásában is. És az emberek többet vannak szabad levegőn, kevesebb a kontaktusuk.

Óv az interneten rendelhető „házi szerek” beszerzésétől

Schneider Ferenc megerősítette: a pandémia negyedik hullámának csúcsa felé tartva rengeteg a beteg, többségük oltatlan vagy hiányosan oltott. Az interneten rendelhető „házi szerek” beszerzésétől határozottan óv, Szlovákiában és az USA-ban többen kerültek kórházba „ivermectin-mérgezéssel”, ami a tudomány álláspontja szerint nem működik a Covid-fertőzés ellen. Mindenképpen orvossal érdemes konzultálni, és kihasználni a rendelkezésre álló lehetőségeket, hangsúlyozza.